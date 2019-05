Le puntate americane di Beautiful della prossima settimana saranno ampiamente dedicate all'interesse di Thomas per Hope e alle conseguenze del caso.

Il rampollo Forrester resterà fermo nell'intenzione di conquistare la Logan, anche approfittando della partenza di Liam per Parigi. Quest'ultimo, infatti, si recherà nella capitale francese per trascorrere qualche tempo in compagnia di Steffy, Phoebe e Kelly ma verrà presto richiamato da Wyatt che lo informerà dei recenti sviluppi, consigliandogli di fare ritorno a casa il prima possibile.

Anticipazioni Beautiful: Liam rientrerà in gran fretta da Parigi

E, a proposito del figlio di Quinn, anche lui si troverà coinvolto negli intrighi di Thomas a causa di alcuni messaggi scambiati tra lui e Sally. Wyatt non gradirà affatto i segreti tenuti dalla fidanzata e deciderà di lasciarla, correndo subito tra le braccia di Flo. E la sua mossa risulterà molto gradita a Quinn, da sempre una grande fan del ritorno di fiamma tra il figlio e la sua fidanzatina ai tempi delle scuole superiori.

Anticipazioni Beautiful: Thomas bacia Hope

Nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti dal 6 al 10 maggio, Thomas compirà la sua mossa verso Hope e la bacerà, non prima di averle confessato di essere ancora innamorato di lei.

Pubblicità

Al fatto seguirà anche una proposta di matrimonio, con il dono dell'anello di fidanzamento che Forrester aveva comprato per la Logan diversi anni prima in occasione della vacanza a Cabo. Hope sarà inevitabilmente sorpresa per tale novità.

Nel frattempo, Sally e Wyatt litigheranno a causa di un segreto tenuto dalla Spectra con il fidanzato e riguardante lo stesso Thomas. La scoperta delle intenzioni di quest'ultimo, spingerà Wyatt a correre presto ai ripari.

Senza attendere oltre, telefonerà a Liam a Parigi informandolo del pericoloso avvicinamento tra Thomas e Hope durante la sua assenza. Chiederà al fratello di non indugiare e fare subito ritorno a casa il prima possibile. Ed, in effetti, il viaggio di Liam non si farà attendere così come un confronto accesso con l'ex cognato.

Trame americane Beautiful: Quinn sostiene il rapporto di Wyatt e Flo

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana, Brooke e Ridge esprimeranno le diverse vedute verso le relazioni dei figli mentre Quinn avrà le idee molto chiare sulla donna ideale di Wyatt.

Pubblicità

La signora Spencer esprimerà a Sally la sua soddisfazione per la rottura con lo Spencer e si dirà entusiasta che lui possa avere una seconda opportunità con Flo. Eppure quest'ultima sarà molto preoccupata del futuro con Wyatt. Scoprirà, infatti, che lui ha lasciato Sally a causa di un segreto e non potrà fare a meno di pensare a ciò che potrebbe accadere se la verità sullo scambio di culle venisse a galla. Un timore che, con il ritorno di Steffy a Los Angeles previsto per il 23 maggio, appare ogni giorni sempre più concreto.