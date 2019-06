L'ex protagonista di "Uomini e donne", Giulia De Lellis, si è presentata alla Conferenza Agorà, insieme al professore di canto di "Amici di Maria De Filippi", Rudy Zerbi. Al meeting della Scienza, l'ex corteggiatrice di Andrea Damante ha discusso con i presenti del suo trascorso come public figure al programma prodotto e condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5.

La web influencer si è dapprima presentata ai cronisti, ammettendo poi di aver peccato un po' di presunzione nell'aver dato per scontato che tutti i presenti, alla Conferenza Agorà, fossero a conoscenza della sua esperienza televisiva maturata al dating-show di Maria De Filippi. Dopodiché, parlando in breve del suo percorso di corteggiatrice, la De Lellis ha rilasciato delle dichiarazioni su Andrea Damante.

Pubblicità

Pubblicità

Giulia De Lellis e la gaffe alla Conferenza Agorà: il confronto con i cronisti

"Intanto, sapete tutti da dove nasco", queste ultime sono solo alcune delle parole che la seducente influencer Giulia De Lellis ha pronunciato alla Conferenza Agorà, parlando del suo successo ottenuto sui social e del suo passato in tv. Ma, alle prime parole dell'ex corteggiatrice di Andrea Damante, sono seguite le reazioni di alcuni cronisti, che hanno negato di conoscere i dettagli concernenti il debutto in tv di Giulietta.

In tutta risposta, la De Lellis ha deciso di scusarsi con i giornalisti: "...Scusatemi, non so perché ho dato per scontato questa cosa". E dopo aver porto le dovute scuse, l'ex pupilla di Maria De Filippi ha cominciato a descrivere il dating-show di Canale 5, dichiarando che all'inizio non credeva che "Uomini e donne" potesse rivelarsi un programma veritiero e che, grazie al suo trascorso televisivo nelle vesti di corteggiatrice, è riuscita a ricredersi sulla veridicità del programma: "È tutto vero, non mi pagano per dirlo".

Pubblicità

Infine, parlando del ragazzo che Giulia decise di corteggiare al Trono Classico, la web influencer non si è risparmiata, lasciandosi scappare con le mani un gesto delle corna, che potrebbe voler lasciar intendere che la De Lellis sia stata tradita da Andrea Damante. "Con il ragazzo che mi ha scelta mi sarei sposata, se non fosse finita malissimo (...)" ha dichiarato l'ospite in occasione della Conferenza Agorà, sotto l'ala protettrice del volto di Canale 5, Rudy Zerbi.

Recentemente Andrea Damante si è detto amareggiato per via della rottura con Giulia De Lellis, dichiarando di non riuscire a comprendere come mai sia stato lasciato dall'ex corteggiatrice di Uomini e donne, di punto in bianco. Giulietta sembra aver voltato definitivamente pagina, tant'è vero che, così come testimonia una foto apparsa in un nuovo numero di "Chi", la De Lellis si è concessa un viaggio a Barcellona con il campione di MotoGp Andrea Iannone, il quale era in Spagna alle prese con le prove per il circuito della Catalogna.