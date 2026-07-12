Nel corso degli episodi della prima stagione di Far Away in programma prossimamente su Canale 5, Alya Smith deciderà d'indagare sul passato di Cihan Albora quando rifiuterà di divorziare da lei. La donna scoprirà che l'uomo è incapace di amarla in quanto ancora innamorato di Meryem, il suo unico grande amore.

Cihan mente davanti al giudice per non separarsi da Alya

Alya deciderà di separarsi da Cihan ma l'udienza di divorzio non andrà per il verso sperato. L'uomo informerà il giudice di non volersi separare visto che ama la moglie. La parole colpiranno tutti anche se più tardi Cihan confiderà ad Alya di aver mentito per impedire la separazione.

L'uomo spigherà alla donna di aver preparato il discorso con Erol e di non essere veramente innamorato di lei. Ma la versione di Cihan non verrà creduta dalla moglie, che crederà che ci sia sotto dell'altro. Alya ne parlerà con Nare, la quale la spronerà a fare luce nei suoi sentimenti e capire cosa nasconde suo fratello.

Ayla scopre che Meryem è l'unico grande amore del marito

Le anticipazioni turche di Far Away rivelano che Alya si recherà a casa di Mine in cerca di risposte. In questa circostanza, la dottoressa informerà la protagonista che Cihan ha avuto solo un grande amore: Meryem. La madre di Deniz, a questo punto, deciderà d'indagare sul passato del marito. Per farlo, la donna si introdurla nell'appartamento privato di Cihan dove troverà un vecchio filmato che mostrerà un matrimonio funestato dall'omicidio del marito di Sadakat.

Proprio in questi momenti Cihan farà il suo ingresso nella stanza. L'uomo dirà ad Alya che il video che ha visto erano tratte dalle sue nozze con Meryem, il suo unico vero amore.

Deniz ha impedito ad Alya di scappare

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio in televisione, Alya ha preso parte al matrimonio di Zeynep col suo unico vero amore. In questa circostanza, la donna è rimasta sorpresa dall'affetto che Cihan nutre nei confronti di Deniz. Nonostante questo, la protagonista ha approfittato della confusione della festa nuziale per scappare insieme al figlio. Alya ha raggiunto l'aeroporto dove è stata rintracciata da Cihan. Il bambino ha corso da suo zio, interrompendo la fuga della protagonista che ha deciso di far ritorno alla tenuta Albora.

Nel frattempo, Kadir è finito in carcere per proteggere Kaya dalle angherie di Ecmel. Quest'ultimo è stato colpito da un uomo comprato da Cihan ed è finito in ospedale. Il marito di Fidan è stato raggiunto da Sahin, al quale ha detto di volersi vendicare degli Albora. Infine Nare è ritornata da Ozkan dopo aver minacciato di fuggire da Mardin.