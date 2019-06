Pamela Prati torna a parlare di sé in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, confessando le sue sensazioni dopo la fine del caso mediatico Caltagirone.

Il caso Prati-Caltagirone

Tutto ha avuto inizio a dicembre 2018, quando Pamela Prati ha dichiarato in una lunga intervista di aver incontrato il grande amore della sua vita. Il suo fidanzato, Mark Caltagirone, è stato descritto come un imprenditore di successo, perennemente in viaggio che presto l'avrebbe sposata.

Nel corso dell'intervista, la Prati ha poi aggiunto di aver preso in adozione due figli con il suo uomo che ha definito un padre affettuoso. La showgirl ha affermato, molto emozionata, che presto si sarebbe trasferita all'estero con la sua nuova famiglia e per questo sarebbe stata disposta a rinunciare anche al suo lavoro.

Questa storia però ha iniziato ad insospettire più di qualcuno, perché Mark Caltagirone non ha mai mostrato una foto di sé, né sembrava possibile trovare un indizio che attestasse la reale esistenza dell'uomo.

Pamela Prati vuole ricominciare

Pamela Prati e le sue agenti hanno cominciato a riempire i salotti televisivi di diverse trasmissioni per difendere la propria tesi. L'ex ballerina del Bagaglino ha più volte annunciato la data delle sue nozze fino a quando, dopo accuse, dichiarazioni e smentite, finalmente la verità è emersa: Mark Caltagirone non è mai esistito.

La versione di Pamela Prati

Pamela Prati si è definita molte volte distrutta da tutta questa storia, sostenendo di essere stata vittima delle sue agenti.

La showgirl, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe sempre creduto all'esistenza dell'uomo sebbene non l'avesse mai frequentato.

In una delle sue ultime apparizioni, è stata ospite di Federica Sciarelli, non rilasciando dichiarazioni e assistendo in silenzio alla trasmissione Chi l'ha visto.

Le cosiddette truffe romantiche non sono insolite, colpiscono ogni anno decine di donne e uomini che in un momento di fragilità vengono raggirati da truffatori che sostengono di desiderare una relazione con loro.

Le ultime dichiarazioni della showgirl

In una recente intervista a Chi, Pamela Prati si è mostrata molto provata dalla situazione che si è appena conclusa. La sua immagine è stata irrimediabilmente danneggiata, perché una gran parte dell'opinione pubblica è convinta che la showgirl abbia studiato tutto a tavolino per risolvere una situazione economica difficoltosa.

Dal canto suo, Pamela Prati si è difesa affermando che non si possono ignorare 40 anni di carriera per una vicenda di cui è stata vittima.

Inoltre ha aggiunto che il suo bisogno d'amore è stato la causa di tutto quanto le è successo, perché l'ha spinta a dare fiducia a persone che non la meritavano.

La soubrette è molto dimagrita, sta cercando di ricominciare affidandosi all'amore della sua famiglia e degli amici, ma ha dichiarato che ha bisogno del suo pubblico e della sua comprensione per andare avanti.