Mancano solo pochi giorni alla prima puntata di Temptation Island che, salvo variazioni dell'ultimo momento, esordirà su Canale 5 lunedì 17 giugno, al posto del Grande Fratello 16. Le registrazioni sono già iniziate nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna e, giorno dopo giorno, i profili ufficiali del dating show hanno svelato le sei coppie che metteranno alla prova il loro amore. Tra di esse ci saranno anche due volti noti ai telespettatori di Uomini e donne, ovvero David Scarantino e Cristina Incorvaia, che si sono conosciuti e innamorati nel parterre del Trono Over.

Pubblicità

Pubblicità

Insieme a loro, nelle ultime ore, sono stati annunciati anche gli ultimi due fidanzati: Nunzia e Arcangelo, insieme da tredici anni ma ancora non completamente convinti dei loro sentimenti.

Temptation Island, Cristina: 'Troppe discussioni per futili motivi'

Le anticipazioni di Temptation Island confermano l'arrivo di una coppia proveniente dall'universo di Uomini e donne. Come era accaduto lo scorso anno con Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nell'edizione presto in partenza saranno una dama e un cavaliere del Trono Over a mettersi alla prova nel programma estivo.

Anticipazioni Temptation Island: annunciate le sei coppie

Si tratta di David Scarantino e Cristina Incorvaia che avevano deciso di uscire insieme dallo studio di Maria De Filippi lo scorso marzo, anche se la loro decisione non aveva completamente convinto gli opinionisti (in primis Gianni Sperti) e il pubblico da casa. Negli ultimi mesi, David e Cristina hanno iniziato una convivenza ma il loro rapporto continua a non convincerli fino in fondo. Nel video di presentazione per Temptation Island, l'ex dama spiega di non essere sicura che lui sia l'uomo giusto, soprattutto perché continuano a litigare spesso per dei futili motivi. Lui, invece, vorrebbe creare la classica "famiglia del Mulino Bianco" e vorrebbe capire subito se lei potrà essere la base per il futuro.

Pubblicità

Arcangelo e Nunzia promettono scintille

Insieme a Cristina e David, nella giornata di ieri 8 giugno è stata annunciata un'altra coppia che si metterà alla prova in Sardegna. Le anticipazioni di Temptation Island rivelano che si tratterà di Arcangelo e Nunzia: sebbene stiano insieme da tredici anni, lei non è ancora sicura di voler creare una famiglia con il fidanzato e spera che l'esperienza televisiva possa toglierle gli ultimi dubbi. La ragazza ammette nel video di presentazione: "Il nostro rapporto non è stabile del tutto, me ne ha fatte passare tante".

Dal canto suo, Arcangelo rivela di essere certo che Nunzia sia la persona più importante della sua vita, ma sottolinea che nonostante tutto potrebbe non essere l'unica. Ecco perché precisa, promettendo scintille nella sua partecipazione al dating show, che la vita merita di essere vissuta fino in fondo.