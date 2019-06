Nuovi episodi con la longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' che va in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni, riuscendo ad attirare una fascia di pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5290 di venerdì 5 luglio sottolineano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Franco Boschi (Peppe Zarbo). Quest'ultimo continuerà ad avere delle perplessità per via di quanto successo con Angela (Claudia Ruffo), che gli ha nascosto la verità sul tentativo di Ciro (Vincenzo Alfieri) di baciarla.

Pubblicità

Pubblicità

Il tempo, forse, potrà aiutare la coppia a rimediare gli errori commessi ma, per il momento, non ci sono dei cambiamenti che fanno pensare a un ritorno alla serenità. Si avvertirà infatti un clima di freddezza nel rapporto tra i coniugi Boschi, che non riescono a mettere da parte l'orgoglio per il bene della figlia Bianca. Franco si è concesso una vacanza con la figlia per dimenticare i problemi di coppia, ma non sembra aver ottenuto gli effetti sperati.

Pubblicità

Filippo ignaro di ciò che ha fatto Leonardo con Serena

Un altro capitolo della puntata di Un posto al sole in onda il 5 luglio su Rai 3 riguarda il personaggio di Filippo, che ha fatto ritorno a palazzo Palladini dopo aver concluso l'incontro con gli intermediari londinesi per quanto concerne il progetto del chartering. Il figlio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) comincerà a d avere dubbi sulla buona fede di Leonardo, dopo che il giovane uomo ha proposto a Serena di fare un giro in barca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La signora Sartori non riuscirà a raccontare la realtà dei fatti al marito. La madre di Irene finirà per complicare la situazione con il suo atteggiamento.

Giulia capisce che sua figlia Angela è in crisi con Franco

La Cirillo vorrebbe trovare il modo giusto per parlare a Filippo (Michelangelo Tommaso) dello strano atteggiamento di Leonardo, che sembra nascondere un lato oscuro da quando è arrivato a Napoli. Serena, come se non bastasse, resterà spiazzata dopo aver scoperto l'intenzione di Filippo di concedere un'opportunità lavorativa importante a Leonardo (Erik Tonelli).

Quest'ultimo si troverà così alle prese con una proposta irrinunciabile, pronta a cambiare il suo destino. Serena (Miriam Candurro), dal canto suo, sarà certa che il marito stia commettendo un grave errore, dando questa possibilità a una persona inaffidabile. Nel frattempo Angela (Claudia Ruffo) vivrà un momento di crisi interiore. Ovviamente, Giulia (Marina Tagliaferri) si accorgerà dello strano atteggiamento di Angela e le offrirà il suo supporto.

Pubblicità

La signora Boschi sarà pronta per ammettere di essere in piena crisi sentimentale.