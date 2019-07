Fin dalle prime battute della sua esperienza nel villaggio dei single di Tempation Island Ilaria Teolis ha mostrato di avere un buon feeling con l’argentino Javier ‘Javi’ Martinez. La ventiquattrenne si è spesso sfogata con lui dopo aver visionato i filmati al pinnettu ed al falò del fidanzato. Nel corso della puntata di ieri sera Massimo Colantoni si è lasciato andare con la single Elena tra baci, tenerezze e scambi di sguardi. Una situazione che ha infastidito, e non poco, la romana che ha deciso di voltare pagina.

“Con questo video ho capito che sono piena di corna, che non mi ama, non mi desidera, che non mi pensa e che non mi vuole. Ogni volta gliela devo far passare liscia? Veramente mi vuole far passare per cretina?”

Ilaria ha espresso la sua amarezza per aver trascorso notti insonni ad aspettare il fidanzato: “Ma che uomo è, che schifo. Si facesse la sua vacanza e se la portasse al di fuori da qua. Ilaria si è svegliata”. A questo punto la Teolis ha cancellato il ‘ti amo’ scritto su uno specchio ed è corsa da Javier: "Con te mi sento bene".

Ilaria infuriata con Massimo e stregata dall'argentino: 'Con te mi sento leggera'

Ilaria Teolis ha rotto gli indugi e, dopo aver visto il fidanzato flirtare con la single Elena, si è ulteriormente avvicinata allo spagnolo Javier. Nel corso del falò la ventiquattrenne ha spiazzato tutti affermando che, dopo aver visto gli ultimi filmati di Massimo Colantoni, ha bisogno di Javier. “Subito ci corro, ci vado a braccia aperte”. Al rientro nel villaggio dei single la giovane ha cercato subito il conforto di Martinez abbracciandolo con trasporto.

In seguito la romana ha confidato all’argentino che quando sta con lui si sente leggera. “Dovrei dare i numeri ma quando mi ritrovo con te non ci penso più”. Dall’altra parte il tentatore ha riferito di aver avvertito delle sensazioni speciali dopo l’ultimo abbraccio: “Mi sono sentito importante per te” - ha affermato Javier con Ilaria che ha aggiunto che per lei lo è per davvero.

Scossa dalle immagini che ha visto al terzo falò Ilaria corre fra le braccia di Javier! Come andrà a finire? #TemptationIsland pic.twitter.com/UvFfsSsdkl — Temptation Island (@TemptationITA) 8 luglio 2019

Javier Martinez, un gigante di 1,91 che gioca a pallavolo e tifa Boca

Javier Martinez, detto ‘Javi’, non ha conquistato soltanto Ilaria.

Il ventiquattrenne ha stregato le fan di Temptation Island che sui social hanno esaltato il fascino dello spagnolo ed invitato la Teolis a lasciarsi andare con il ‘gaucho’. In molte sognano di vederlo sul trono di Uomini e Donne sulla falsa riga di Fabio Colloricchio, argentino assurto alla ribalta grazie al people show di Maria De Filippi. Martinez è un giocatore di pallavolo e nell’ultima stagione ha militato nell’Intervolley Foligno.

Lo schiacciatore, alto 1,91, ha mosso i primi passi con la Lube Banca Marche prima di vestire le maglie di Civitanova e Loreto.

Su Instagram è seguito da oltre trentacinquemila follower ed ha indicato, volley a parte, il Boca Junior e l’Inter tra le sue passioni.