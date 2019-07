Molte novità e colpi di scena attendono i fan di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nei nuovi episodi in onda nella settimana che va dal 5 al 9 agosto, su canale 5 a partire dalle 14,45. Nel corso della nuova settimana, i fan della soap opera turca potranno assistere ad un doppio appuntamento giornaliero, a causa della pausa de Il segreto, che non andrà in onda sino al termine del mese di agosto.

I nuovi episodi della Serie TV turca, saranno particolarmente emozionanti e vedranno Nazli e Ferit convolare a nozze per il bene di Bulut. L'Aslan infatti, è determinato a riottenere l'affidamento del nipote e il fatto manderà su tutte le furie Demet e Hakan, con quest’ultimo che arriverà ad escogitare un nuovo diabolico piano contro il suo rivale.

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit e Nazli annunciano le nozze per proteggere Bulut

Ferit dopo aver scoperto che la macchina su cui sono morti i genitori di Bulut è stata manomessa, sarà sempre più convinto che dietro a tutto ci sia la mano di Hakan, ma non avrà le prove per dimostrarlo, anche se l'Onder continuerà a professare la sua innocenza.

Tra le altre cose, il giudice confermerà l’affido del piccolo Bulut a Demet e Hakan e sarà in questo frangente che Ferit deciderà di giocarsi il tutto per tutto per riavere con sé il nipote. Per attuare il suo piano avrà bisogno dell’aiuto di Nazli, alla quale proporrà di diventare sua moglie, stringendo con lei un vero e proprio accordo. Il matrimonio durerà il tempo necessario per riottenere l’affidamento e per incastrare l’Onder per omicidio.

La Piran, dopo aver riflettuto attentamente, accetterà la proposta di matrimonio e i due studieranno un piano per far credere a tutti di essersi riavvicinati e fidanzati dopo la vicenda incresciosa dei documenti trafugati da Asuman.

Spoiler al 9 agosto: Nazli e Ferit si sposano nonostante gli ostacoli posti da Demet

Nazli e Ferit faranno di tutto per far credere di essersi ritrovati dopo un periodo di incomprensioni e annunceranno non solo il loro fidanzamento ma anche le nozze imminenti.

I due, come rivelano gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 5 al 9 agosto, si ritroveranno a lavorare sino all’ultimo minuto; mentre Ferit comincerà a prepararsi per la cerimonia, Nazli dovrà fare un’ultima commissione dal pescivendolo e sarà qui che un imprevisto potrebbe far saltare le nozze. Demet infatti, furiosa per l’imminente matrimonio del suo ex con la Piran, la seguirà sino al negozio rinchiudendola in una cella frigorifera.

Sarà grazie all’intervento di Deniz che la giovane chef sarà salvata e potrà correre alla villa dove verranno celebrate le nozze tra lei e Ferit. Subito dopo la cerimonia, l'Aslan farà recapitare ad Hakan un documento in cui richiederà l'affidamento di Bulut, scatenando la rabbia dell'Onder, che studierà un nuovo piano per estromettere il rivale dall'azienda.

Questo e molto altro nelle puntate di Bitter Sweet in onda nella settimana che va da lunedì 5 agosto a venerdì 9 agosto 2019 su canale 5 nel consueto orario delle 14,45.