La partecipazione a Temptation Island era una sorta di prova del nove per Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Entrambi cercavano risposte significative dal reality dei sentimenti dopo mesi di incomprensioni e discussioni. Nello specifico la ventiquattrenne voleva comprendere se il fidanzato era la persona giusta per mettere su famiglia. Dall’altra parte il romano non aveva nascosto il suo malessere nel corso del video di presentazione: “Quando torno a casa percepisco un clima teso dal quale tendo a fuggire”.

Al termine di un rovente falò di confronto Ilaria ha deciso di chiudere la relazione con il fidanzato. “Non so se sono innamorata di Massimo, voglio pensare un po’ a me stessa” - ha dichiarato la Teolis prima di lasciare il resort di Santa Margherita di Pula.

Ad un mese di distanza Colantoni si è nuovamente confrontato con la ventiquattrenne manifestando i suoi sentimenti e la volontà di tornare insieme.

Ilaria è stata irremovibile e, nel corso della puntata speciale di Temptation Island, ha ribadito l’intenzione di chiudere il rapporto col fidanzato prima di rivelare di aver contattato il single Javier: “Ci siamo sentiti come due amici, non so se ci rivederemo”.

La Teolis non riapre a Massimo Colantoni un mese dopo la chiusura di Temptation

Ilaria Teolis non ha cambiato idea ad un mese di distanza dalla chiusura del rapporto con Massimo Colantoni.

Nel corso dello speciale Temptation Island di ieri sera (31 luglio) la romana ha spiegato al conduttore, Filippo Bisciglia, che il ritorno alla vita di tutti i giorni è stato piacevole e che ora il primo pensiero al risveglio non è più l’ormai ex fidanzato. “Ora penso soprattutto a me stessa. Qualche giorno fa ci siamo rivisti ed abbiamo parlato a lungo ma mi sono resa conto che non riesco più a dirgli ti amo”.

Ilaria ha affermato che l’unica cosa che modificherebbe del suo percorso nel reality delle tentazioni è il suo comportamento al falò finale. “Ho puntato il dito contro di lui, quando avrai dovuto dargli l’opportunità di parlare. Alla fine gli errori li abbiamo commessi entrambi”. Nonostante i tentativi di riavvicinamento di Colantoni, Ilaria ha riferito che non riesce più a fidarsi di lui.

'Sono stata fortunata ad incontrare Javier, non so se ci rivedremo'

Nel corso dell’avventura a Temptation Island Ilaria Teolis si è avvicinata all’argentino Javier Martinez.

Un feeling che è proseguito anche nei giorni successivi alla fine del reality come la romana ha confermato nel corso della puntata speciale del programma televisivo di Canale 5. “Ci siamo sentiti da amici ma non so se ci vedremo in futuro” - ha sottolineato che la ventiquattrenne che ha precisato di aver contattato lei il pallavolista. “Devo ringraziarlo, per me è stato una fortuna incontrarlo” - ha aggiunto la Teolis che ha esaltato i pregi del tentatore.

“Mi ha saputo ascoltare e spero di non perderlo perché è una persona speciale”.

Inoltre Ilaria ha spiegato che ha detto sì ad Javier quando le ha chiesto se voleva baciarlo perché in quel momento si sentiva di farlo. In ogni caso al momento tra i due sembra ci sia solo un rapporto di amicizia: “Spero di trovare un amore che duri per la vita” - la chiosa finale della ventiquattrenne.