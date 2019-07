Manila Gorio e Chando Erik Luna sono stati criticati e sbugiardati dal sito di attualità e Gossip Dagospia per lo scoop lanciato in esclusiva alcuni giorni fa dal settimanale di cronaca rosa Novella 2000. Per quale motivo? Tale scoop era stato inviato dalla stessa conduttrice tv pugliese a diversi giornalisti mediante un comunicato stampa. Il sito diretto da Roberto D'Agostino ha raccontato ogni dettaglio e retroscena su quella finta paparazzata a Mykonos, così come ha sempre svelato altre fake news riguardanti personaggi dello spettacolo e della politica.

Dagospia smaschera Manila Gorio

Il giornalista Giuseppe Candela ha smontato il finto scoop degli scatti rubati a Mykonos con queste parole: "Il problema è che non si tratta di una paparazzata ma di un comunicato stampa ricevuto da diversi giornalisti con foto e testo a disposizione".

Ma quale paparazzata! Per le foto hot di Manila Gorio e Chando inviato il comunicato stampa. Dietro le quinte del programma estivo lite fuoriosa tra il conduttore e l'autore, quest'ultimo avrebbe pronunciato frasi omofobe durante lo scontro. I vertici...https://t.co/hYfb1eB4bb — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 29, 2019

Alcuni mesi fa erano stati il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti e il personaggio tv Daniele Interrante ad accusare la manager pugliese Manila di aver creato l'ennesima storia a tavolino con Chando per finire sui giornali e nei salotti tv di Barbara D'Urso con la speranza di entrare a far parte come concorrente di alcuni reality show di Mediaset.

Per la verità anche il popolo della Rete si è scagliato contro la presentatrice tv di Antenna Sud, poiché non è nuova ad organizzare finti scoop e paparazzate con la complicità dei fotografi. Basta leggere i commenti pubblicati dai suoi follower sui post social che la ritraggono con l'ex fidanzato dell'ex naufraga vip dell'Isola dei famosi, Grecia Colmenares, in vacanza al mare per farsi un'idea.

Manila Gorio criticata dai suoi follower

La conduttrice tv barese è stata fortemente criticata anche dai suoi fan perché, nel condividere diversi scatti della sua vacanza al mare con Chando sul suo profilo Instagram, se l'è presa con i paparazzi: "Hanno affittato una barca per venirci a fotografare mentre consumavamo la nostra intimità sul nostro yacht al largo di Ibiza, ringraziamo il lavoro duro e faticoso dei paparazzi ma questi sono momenti che vorremmo tenere per noi...".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

E poi ancora: "Non capisco il morboso attaccamento che i paparazzi hanno nei nostri confronti, sto sentendo un sacco di stupidaggini, il video hot? Ma non possiamo vivere la nostra intimità senza essere per forza giudicati?".

Ma i suoi fan non credono affatto alle sue parole, dato che ci ha marciato diverse volte con ex gieffini ed ex tronisti di Uomini e Donne nel recente passato. Una teenager ha osservato: "Fai ridere per quanto sei ridicola...

se ti dava fastidio che avevano pubblicato quelle foto su di te non le ripostavi sul tuo profilo... avresti direttamente fatto causa al giornale per diffamazione. Sono ca**i tuoi se fai cose che non dovresti fare su una spiaggia pubblica e vieni registrata... cerchi solo di fare visualizzazioni e renderti più popolare. Credimi, se te lo dice una bambina di 14 anni. Smettila di cercare di renderti ridicola".

Un altro ha aggiunto: "Ma lo sanno tutti che ti metti d'accordo con il tuo paparazzo di fiducia per creare questi falsi scoop da dare in pasto alle riviste di gossip e ai giornali web. Sono sempre fake news". Un'altra follower ha commentato: "Mi viene da ridere: cosa non fa la gente per un briciolo di notorietà". E poi ancora: "Sei la Pamela Prati della Puglia: i tuoi scoop sono più finti del Monopoli".

Critiche e attacchi al vetriolo a cui la grande provocatrice e irriverente Manila Gorio è di certo abituata anche perché è da diversi anni che ci sguazza nel mondo del gossip nazionale.