L'attrice Elena Sofia Ricci ha pubblicato una foto sulla sua pagina di Instagram, dove ha reso noto ai fan un momento di felicità per via del traguardo raggiunto dalla figlia che si è laureata. La protagonista della longeva serie televisiva 'Che dio ci aiuti' ha voluto sottolineare la gioia per questo evento importante, come ha dimostrato attraverso questo post: "Che super emozione, fiera della mia bambina".

Pubblicità

Pubblicità

Non si può negare che si tratta di un'annata speciale per l'attrice toscana che ha raggiunto degli obiettivi rilevanti dal punto di vista lavorativo. La Ricci ha vinto il David di Donatello per l'interpretazione nella pellicola diretta dal regista Paolo Sorrentino e intitolata "Loro", dove ha vestito i panni di Veronica Lario. Non sono mancati i commenti delle persone che hanno fatto i migliori auguri alla figlia dell'attrice per aver conseguito la laurea.

Pubblicità

I messaggi di affetto delle colleghe dell'attrice toscana

Sono arrivati i messaggi di affetto delle colleghe di Elena Sofia, tra le quali spiccano i nomi di Iaia Forte e Carla Signoris. Le due attrici hanno sottolineato il talento della figlia della Ricci attraverso queste parole: "Grande Emma, bella razza". L'attrice ha un rapporto speciale con le figlie e si può ricordare che, nel corso della premiazione per il David di Donatello, ha voluto fare una dedica rivolta alle sue ragazze. Elena Sofia Ricci in quella occasione ha fatto notare quanto sia importante realizzare i propri sogni e ha fatto questo augurio a Emma.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Un momento importante per l'attrice impegnata a girare una fiction

L'artista, in precedenti interviste, ha rivelato che la figlia Emma sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo ma non vuole avere raccomandazioni con l'intento di fare la giusta gavetta. Si deve notare che la primogenita della Ricci è nata dalla relazione con il famoso regista Pino Quartullo. Inoltre si tratta di un periodo importante nella carriera lavorativa dell'interprete che si trova nella città di Napoli per girare le riprese della fiction intitolata "Vivi e lascia vivere" La regia è affidata a Pappi Corsicato, dove la Ricci fa coppia con l'attore Massimo Ghini.

Una carriera quasi quarantennale

Parliamo di una coppia inedita della serie televisiva ed entrambi i protagonisti hanno lavorato in diverse occasioni su Rai uno. Elena Sofia Ricci ha dimostrato nel corso della sua quasi quarantennale carriera di potersi mettere a confronto con qualsiasi tipo di personaggio. Una delle sue interpretazioni indimenticabili corrisponde al ruolo del magistrato Francesca Morvillo nel film tv intitolato "Giovanni Falcone- l'uomo che sfidò Cosa Nostra", di cui è stata protagonista insieme con il collega Massimo Dapporto.