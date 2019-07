L'ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha chiarito, una volta per tutte, la situazione relativa al rapporto tra sua madre e Francesca De Andrè. In questi giorni, infatti, alcune testate giornalistiche avevano riportato la notizia secondo cui la madre del bel modello napoletano fosse assolutamente contraria all'unione del figlio con l'esuberante opinionista dei programmi di Barbara D'Urso.

Pubblicità

Pubblicità

Per giorni, infatti, non si è fatto altro che discutere di queste ipotetiche diatribe familiari.

Ad ogni modo, dopo svariati rumors Gennaro Lillio ha deciso di rompere il silenzio e di pubblicare un messaggio di chiarimento sui social. Il ragazzo, infatti, ha spiegato che alcune testate giornalistiche hanno storpiato le sue parole: in realtà, tra sua madre e Francesca non c'è nessun tipo di problema.

Gennaro Lillio e il duro sfogo contro alcune testate giornalistiche: hanno pubblicato fake news

Dopo un bel po' di rumors, l'ex concorrente del Grande Fratello 16 Gennaro Lillio ha deciso di intervenire.

Pubblicità

La sua storia d'amore con Francesca De Andrè pare stia procedendo davvero a gonfie vele. Ad ogni modo, a generare un po' di scompiglio nella coppia, pare ci sarebbe stata la madre del napoletano: secondo quanto emerso negli ultimi giorni, infatti, la donna non gradirebbe molto la presenza in famiglia della De Andrè.

In merito alla questione è intervenuto direttamente Gennaro che, nelle sue Instagram Stories, ha sbottato contro molte testate giornalistiche, le quali avrebbero storpiato completamente le sue parole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Il ragazzo ci ha tenuto a chiarire che, d'ora in poi, parlerà della sua vita privata solo ed esclusivamente attraverso i canali social personali. Molte, forse troppe, testate giornalistiche non si sono comportate in modo corretto ed hanno pubblicato un 50% di verità e un 50% di menzogne assolute. Tra queste, infatti, ci sarebbero anche le dichiarazioni relative all'astio tra sua mamma e Francesca.

Tra la mamma di Gennaro e Francesca non ci sarebbe nessun problema

Gennaro Lillio, infatti, ha ribadito che sua madre non ha assolutamente niente in contrario a Francesca, anzi, le due donne vanno molto d'accordo.

Il messaggio in questione risale a pochissime ore fa e subito dopo la diffusione di tale post, la notizia ha incominciato a diffondersi sul web, così come numerose sono state le domande emerse.

Tra queste, quella più gettonata è sicuramente quella riferita a quali siano queste testate giornalistiche che hanno diffuso fake news secondo il punto di vista di Gennaro. Non resta che attendere ulteriori chiarimenti.