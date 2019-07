Prosegue l’appuntamento con la nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, con protagonista l’attrice turca Ozge Gurel. Nella puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 3 luglio 2019 al solito orario, il malvagio Hakan Onder in occasione dell'imminente sentenza che decreterà a chi dovrà essere affidato il piccolo Bulut in modo definitivo, preparerà un piano per mettere in cattiva luce Ferit Aslan. Il marito di Demet assolderà Buse per farla gettare tra le braccia del datore di lavoro di Nazli Piran. L’intento di Hakan sarà quello di far passare il suo rivale per un donnaiolo davanti al giudice.

Riassunto puntata di lunedì 1 luglio

Nell'episodio andato in onda su Canale 5 lunedì 1 luglio 2019, Hakan ha confortato il piccolo Bulut, dopo averlo visto disperato per aver fatto un brutto incubo riguardante i suoi defunti genitori. Demet è rimasta sorpresa quando ha visto il marito abbracciare suo nipote. Successivamente Ferit si è visto costretto a non presentarsi al lavoro a causa dell'influenza. Intanto Resul lo scagnozzo dell’Onder è riuscito a cancellare le prove del sabotaggio nella vettura che ha causato il decesso di Demir e Zeynep.

Demet ha nascosto al marito di essere andata a far visita all’Aslan. La sorella di Deniz mentre si trovava nell’appartamento del suo ex fidanzato, ha spiazzato la Piran rivelandole che lei e Ferit in passato oltre ad essere una coppia erano in procinto di sposarsi. Nel contempo Fatos, Ayla, e Asuman, hanno approfittato dell'assenza della moglie di Hakan per trascorrere un po’ di tempo in compagnia del piccolo Bulut, facendolo divertire in piscina. Per finire Nazli si è arrabbiata con il suo datore di lavoro per non averla messa al corrente di aver avuto una relazione sentimentale con Demet.

Trama episodio del 3 luglio: il piano di Hakan per screditare Ferit

Le anticipazioni del diciottesimo appuntamento che i telespettatori italiani vedranno mercoledì 3 luglio 2019, segnalano che Nazli e Ferit si accorgeranno di non poter fare a meno l’una dell'altro. La cuoca e il ricco imprenditore anche se dimostreranno entrambi di provare dei sentimenti reciproci, negheranno che possa nascere una storia d’amore tra di loro quando i loro amici glielo faranno notare.

La Piran in particolare non avrà il coraggio di farsi avanti con il suo datore di lavoro, per non avergli ancora svelato il tradimento di sua sorella Asuman. Nel frattempo Fatos sarà alle prese con dei nuovi problemi, ma questa volta il motivo sarà la perdita di un lavoro che aveva appena trovato. La coinquilina dell'aspirante chef cadrà in preda alla disperazione totale, perché non saprà come fare per pagare l’affitto. Deniz non appena verrà a conoscenza che la stilista è alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa, le proporrà di aiutarlo nella gestione del locale che ha appena acquistato.

Fatos accetterà subito l’offerta del fratello di Demet: quest'ultima nel contempo sempre più gelosa di Ferit e Nazli, farà recapitare al suo ex fidanzato una lettera per fargli apprendere che a scattare le foto al documento di Demir è stata Asuman. In seguito l’Aslan e Hakan si screditeranno a vicenda con l’obiettivo di ottenere la custodia definitiva di Bulut. L’Onder dopo essere riuscito a non cadere in una trappola del rivale, corromperà con del denaro Buse ordinandole di sedurre l’Aslan per incastrarlo prima dell'udienza.