Tempi duri per un ex tronista di Uomini e donne che starebbe attraversando una fase di ristrettezze economiche. A darne notizia sono stati il settimanale Oggi e il portale Dagospia che hanno rappresentato il punto di partenza di un tam tam mediatico che ancora non si placa. Un volto noto del dating show di Maria De Filippi, infatti, sarebbe stato costretto a lasciare la sua casa a causa di non ben precisati problemi con il fisco.

L'esposizione mediatica e le serate in vari locali italiani non sarebbero bastati per dare una certa tranquillità economica alla persona in questione, poi costretta a trasferirsi in una stanza in affitto per poter saldare i propri debiti.

Il nome dell'ex tronista non è stato svelato

I protagonisti di Uomini e donne restano sulla cresta dell'onda per qualche mese ma, successivamente, pochi di loro riescono a mantenere salda la propria notorietà finendo ben presto nel dimenticatoio.

Serate nei locali e sponsorizzazioni nei social network diventano così solo un miraggio e in questo modo terminano i facili guadagni. Sarebbe questo il caso dell'ex tronista balzato alle cronache nelle ultime ore e di cui ancora non si conosce il nome. La caccia alla sua identità è ufficialmente partita, sebbene a questo punto sia complicatissimo fare delle ipotesi, considerando la lunga lista di volti che hanno partecipato al programma di Maria De Filippi.

Di certo al momento sono due gli indizi: il primo è che si tratta di un personaggio noto (dunque non finito completamente nel dimenticatoio) e il secondo che, dopo avere venduto la sua casa per pagare i debiti con il fisco, l'ex tronista avrebbe preso in affitto una stanza a Sesto San Giovanni.

La frecciatina di Raffaella Mennoia

Mentre il pubblico di Uomini e donne si interroga sul nome dell'ex tronista finito sul lastrico a causa di non ben precisati problemi co fisco, anche Raffaella Mennoia invita i protagonisti del programma a non sentirsi 'invincibili' grazie alla facile notorietà.

In un lungo post su Instagram, infatti, la storia autrice del dating show lancia una chiara frecciatina ai tanti ragazzi da lei incontrati nel suo percorso lavorativo ma che raramente guardano avanti, pensando al proprio futuro. Queste le sue parole: "Quasi tutti pensano che tutto ti sia dovuto, si sentono forti, il corpo allenato, si sentono invincibili, il futuro è lontano quindi figuriamoci la vecchiaia".

L'invito è dunque a non fermarsi alle occasioni che offre la partecipazione al programma ma a pensare al futuro, o ancor più all'età della vecchiaia. Un consiglio che sembra più che mai attuale in seguito alle voci non troppo positive sull'ex volto noto del dating show.