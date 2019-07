Le trame spagnole de Il Segreto sono attese da una fase a dir poco rivoluzionaria, in quanto contrassegnata da una lunga serie di novità all'interno del cast. A partire dal mese di settembre, infatti, avrà luogo un salto temporale che garantirà uno spostamento di circa cinque anni delle vicende dei vari protagonisti. Ciò, da un lato, garantirà la permanenza di alcuni volti amati tra i quali l'insostituibile Donna Francisca, dall'altro renderà possibile l'uscita di scena di alcuni personaggi e l'arrivo di nuove famiglie con le loro storie assolutamente inedite.

Sarà così che i telespettatori iberici daranno l'addio a Isaac ed Elsa, Irene, Carmelo e Severo, Maria e Fernando e forse anche Prudencio, ma allo stesso tempo potranno sorridere per l'arrivo di Ignacio Solozábal che sarà interpretato da Manuel Regueiro, già conosciuto dal pubblico nel ruolo di Arturo Valverde nell'altra telenovela iberica Una Vita.

Il Segreto anticipazioni: l'uscita di scena di Isaac ed Elsa

I primi ad uscire di scena nelle puntate spagnole de Il Segreto saranno Isaac ed Elsa.

Dopo la morte di Antolina, la coppia si sposerà e partirà per il paese di origine della Laguna per risolvere alcuni problemi legali relativi ai suoi averi. A distanza di qualche settimana, dovrebbero dare l'addio anche Maria e Fernando, seguiti da Irene, Severo e il piccolo Carmelito. Probabile, anche se non ufficializzato, che anche Carmelo si unisca a loro nella partenza da Puente Viejo. Rumors insistenti in arrivo dalla Spagna, segnalano anche l'addio di Prudencio al quale dovrebbe unirsi la sua attuale fidanzata Lola: dopo una lunga separazione, causata dagli intrighi di Donna Francisca, la coppia dovrebbe finalmente realizzare il loro sogno d'amore e convolare a giuste nozze.

Non sembrano invece esserci dubbi sulla permanenza nel cast di Donna Francisca insieme agli inseparabili Raimundo e Mauricio, oltre che della famiglia Miranar e di Matias e Marcela.

Salto temporale Il Segreto: l'arrivo di nuove famiglie

Sarà una stagione ricca di novità quella che i telespettatori spagnoli de Il Segreto potranno seguire dal mese di settembre. In tale periodo entreranno in scena delle nuove famiglie con le loro storie.

La prima sarà guidata da Ignacio Solozábal insieme alle sue tre figlie Rosa, Marta e Carolina. Ci saranno, inoltre, i Marchesi De Los Visos con i loro figli Adolfo e Tomas. A queste new entries, tra i quali con tutta probabilità saranno estrapolati i nuovi protagonisti, si aggiungeranno altri personaggi a loro legati in qualche modo ovvero Manuela e Pablo, Antonita e Inigo. Tra di essi ci saranno alcuni volti già noti in Italia grazie alla partecipazione nella telenovela Un Vita.