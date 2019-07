Torna l'appuntamento con le news su Il Segreto, lo sceneggiato iberico che intrattiene da oltre sette anni gli italiani. Nelle prossime puntate, in onda a breve su Canale 5, Saul Ortega apprenderà finalmente il motivo della depressione di Julieta Uriarte. L'uomo, infatti, scoprirà che la neo-moglie è stata violentata da Lamberto e Eustaquio Molero.

Il Segreto: Julieta vittima di violenza

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le nuove puntate in onda a partire dalla prossima settimana, annunciano le conseguenze della violenza carnale subita da Julieta da parte dei Molero.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando, la Uriarte andrà a cercare dei frutti di bosco per fare una torta alla moglie del sindaco. Qui si imbatterà in Eustaquio e suo figlio Lamberto, i quali non esiteranno ad abusare di lei. Nel fratello Consuelo preoccupata allarmerà i soccorsi mentre Saul crederà che suo fratello sia il colpevole della sua misteriosa scomparsa.

Carmelo e Don Berengario uccidono i Molero

Ma ecco che Carmelo e Don Berengario saranno i primi a trovare la Uriarte in condizioni pietose.

Pubblicità

Il sindaco e il prete, resosi conto della violenza subita da parte della moglie dell'Ortega spareranno dei colpi d'arma da fuoco contro i Molero, uccidendoli. Più tardi, Julieta supplicherà i due uomini di non fare parola con nessuno di quello accaduto nel bosco. Inoltre chiederà al sindaco di occultare i cadaveri dei due farabutti, facendo sospettare che i due si siano dati alla fuga.

Leal nasconde la verità al sergente Cifuentes

Stando alle trame de Il Segreto, si apprende che i corpi di padre e figlio Molero ritorneranno a galla dopo l'inondazione dovuta ai temporali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il sergente Cifuetes capirà subito che Carmelo e Don Berengario gli avevano confessato una bugia, tanto da convincerli a ritrattare la versione. Purtroppo il Leal, supportato da Adela, Irene e soprattutto Severo, continuerà a sostenere che i corpi rinvenuti non sono quelli di Eustaquio e Lamberto, tanto da dimostrarsi offeso da tale accusa. In questo frangente, il Santacruz chiederà perfino alla consorte di scrivere un articolo di giornale per suggerire una pista falsa agli inquirenti.

Saul scopre le violenze subite dalla Uriarte

La trama sarà destinata a complicarsi ancora di più in quanto Saul comincerà a sospettare che i suoi amici gli stiano mentendo qualcosa su quello accaduto a sua moglie. L'Ortega, a questo punto, manderà un invito in forma anonima a Carmelo ed al prete, per ritrovarsi nel folto della boscaglia di Puente Viejo. Qui l'uomo scoprirà che la depressione di Julieta era dovuta alla violenza carnale subita, tanto da capire che i coniugi Santacruz e Carmelo gli avevano raccontato molte menzogne a tal riguardo.