Lino Guanciale, qualche giorno fa, in occasione della Giornata Mondiale del Bacio ha pubblicato una foto su Instagram insieme alla nuova fidanzata, svelandone così l'identità ai fan. Si tratta di Antonella Liuzzi che, come svelato di recente da Talkymedia, lavora come program coordinator alla School of Business della Bocconi di Milano.

Dallo scatto postato dall'attore avezzanese si evince che l'immagine risale al periodo invernale, dunque si presume che la storia d'amore vada avanti già da qualche mese.

Pubblicità

Pubblicità

In queste ultime ore, lo storico interprete di La Porta Rossa ha postato un video nel quale ha denunciato di essere stato raggiunto da gravi offese insieme all'attuale compagna, lanciando al contempo un appello a tutte le vittime di bullismo e stalking.

Offese e insulti a Guanciale e la fidanzata da profili falsi

Il protagonista di numerose fiction di Rai 1, nel momento in cui ha condiviso la fotografia del bacio con Antonella Liuzzi ha incassato diversi complimenti da parte dei follower.

Pubblicità

Tuttavia, proprio in queste ultime ore, Lino Guanciale tramite un video su Instagram ha rivelato di essere stato raggiunto anche da offese pesanti e volgari. L'attore ha dapprima sottolineato di rispettare qualsiasi tipo di critica, anche quelle negative, ma allo stesso tempo, denunciando di essere stato attaccato gravemente da alcuni profili falsi, ha definito "inaccettabili" gli insulti veri e propri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Al contempo, rivolgendosi a tutti coloro che quotidianamente subiscono episodi di bullismo e stalking, li ha invitati a non arrendersi e a parlarne prontamente con i familiari o con le forze di polizia.

Un momento importante per l'attore

Lino Guanciale sta vivendo un momento particolarmente felice della sua carriera. Attualmente è impegnato sul set di una nuova fiction ispirata alla collana di romanzi scritti da Maurizio De Giovanni dal titolo "Il Commissario Ricciardi". Le riprese stanno andando avanti tra le città di Taranto e Napoli, mentre la regia del progetto è affidata ad Alessandro D'Alatri.

Intanto, proprio qualche settimana fa, lo scrittore De Giovanni ha rivelato che non scriverà più nuove storie dedicate a Ricciardi.

Stando alle previsioni della vigilia, sembra ci siano tutti i presupposti affinché Guanciale possa essere uno dei grandi protagonisti anche della prossima stagione televisiva.

Guanciale sul set de Il Commissario Ricciardi

Mentre il pubblico spera di assistere presto al ritorno sul piccolo schermo del medico Claudio Conforti de L'Allieva, di cui Guanciale è protagonista insieme ad Alessandra Mastronardi, l'interprete abruzzese sta lavorando in Puglia proprio per girare le scene de Il Commissario Ricciardi.

Pubblicità

Tra un ciak e l'altro, l'attore di Avezzano riesce anche a concedersi qualche momento di relax, scoprendo le bellezze pugliesi e anche qualche piatto tipico della zona. Ad esempio, ultimamente ha raccontato tramite una foto pubblicata su Instagram di aver assaggiato un dolce, la "Tetta della monaca". Non è mancata la risposta di una celebre collega dell'abruzzese, Elena Sofia Ricci, che ha condiviso con lui il set di Che Dio ci Aiuti, la quale ha scritto ironicamente: "Roba mia".