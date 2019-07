L'ex tronista del dating show di Mediaset Uomini e donne, Nilufar Addati, ha raccontato su Instagram di essere stata ricoverata in ospedale qualche giorno fa a causa di alcuni dolori molto forti all'addome. La ragazza vi è poi rimasta per sottoporsi a degli accertamenti, considerato inoltre che nemmeno gli antidolorifici l'hanno aiutata a stare meglio.

Fortunatamente nulla di grave per l'ex tronista che è stata dismessa dall'ospedale per poi raccontare quanto accaduto ai suoi fan tramite Instagram.

Pubblicità

Pubblicità

U&D: paura per Nilufar Addati, per fortuna nulla di grave

Nelle sue storie Instagram, Nilufar Addati ha voluto subito precisare che ora sta meglio e che il peggio è passato, nonostante avverta ancora qualche piccolo dolore. La ragazza credeva che inizialmente questi dolori all'addome fossero dovuti ad un attacco di appendicite, ma non era così. Nilufar ha affermato che tali dolori erano così forti che le sembrava che il suo utero si stesse strappando.

Pubblicità

"Non è stato piacevole", ha dichiarato la ragazza su Instagram.

Nonostante l'ex tronista abbia preso degli antidolorifici, il dolore non le era passato, al punto che è dovuta correre in ospedale per cercare di calmare il dolore. La ragazza ha cercato di ironizzare su questa brutta esperienza, affermando che ha trascorso una serata "piacevole" in clinica. Ora però sta bene, è soltanto stanca, come affermato da lei stessa e per qualche tempo dovrà assumere dei farmaci che la faranno stare meglio: ''Tutto a posto non è niente di grave''.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati, lui beccato con un'ex Miss Italia

I fan si sono stretti attorno alla ragazza quando hanno saputo quanto è accaduto, pronti a rincuorarla e a postare messaggi d'affetto nei confronti dell'ex tronista, affinché potesse stare meglio.

Per Nilufar inoltre, questo non è un periodo facile in quanto da qualche mese la sua storia d'amore con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Giordano Mazzocchi, si è definitivamente conclusa.

Una storia d'amore di certo non rose e fiori, considerati i numerosi momenti di crisi che i due hanno avuto: i due alla fine hanno deciso di lasciarsi per il loro bene.

Intanto però, Giordano ha ritrovato velocemente l'amore, a differenza di lei, che attualmente è single. L'ex corteggiatore infatti, è stato avvistato in compagnia di Rachele Risaliti, vincitrice di Miss Italia 2016. Pare infatti che i due sono anche andati in vacanza insieme, ciò nonostante ancora non è noto se i due sono ufficialmente fidanzati oppure no.

Pubblicità

Non ci resta che attendere nuove novità su Giordano per capire se realmente si è fidanzato con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti.