Tolga Kaşifoğlu perderà la vita tra le braccia del padre Oltan (Cem Bender) nelle scene finali di Tradimento. Saranno momenti drammatici, visto che Tolga, poco prima di esalare l'ultimo respiro, chiederà al padre di occuparsi del piccolo Can, il bimbo che Tolga ha scoperto da poco essere suo figlio.

Tolga in punto di morte chiede a Oltan: 'Occupati di Can'

La puntata conclusiva della serie vedrà la dipartita di Tolga, ucciso da un colpo di pistola sparato da Ipek. Il giovane Kasifoglu si troverà per caso ad assistere allo scontro tra Oltan e Ipek, con quest'ultima che punterà una pistola contro l'imprenditore dopo che lui le confesserà di non averla mai amata.

Tolga, nel tentativo di proteggere il padre dalla follia di Ipek, cercherà di disarmarla, ma lei farà partire accidentalmente un colpo di pistola che colpirà al ventre di Tolga. Ormai agonizzante, esalerà il suo ultimo respiro tra le braccia di Oltan. Poco prima di morire, Tolga chiederà al padre "Non abbandonare Can" e Oltan non potrà far altro che mantenere la promessa fatta al figlio in punto di morte.

Oltan distrutto dal dolore per la morte di Tolga, Ipek in carcere

Oltan sarà distrutto dal dolore per la morte di Tolga, ma non sarà l'unico a soffrire profondamente per questa tragedia. Selin e Oylum saranno sconvolte e riusciranno, per amore di Tolga, a mettere da parte i rancori del passato abbracciandosi e restando unite nel corso dei funerali del giovane.

Oylum, sulla tomba di Tolga, gli chiederà scusa per non avergli raccontato la verità sul piccolo Can e gli prometterà che racconterà di lui al bambino. Ipek, invece, verrà arrestata non solo per l'omicidio di Tolga, ma anche per quello di Serra. Quella di Tolga non sarà l'unica morte nel finale di stagione, visto che anche Yesim perderà la vita a causa di un incidente che non le lascerà scampo. La piccola Oyku rimarrà sola, visto che non solo perderà la mamma ma si ritroverà anche con il padre Tarik in prigione.

L'ultima puntata di Tradimento dovrebbe andare in onda il 28 novembre

Tradimento sta volgendo verso il gran finale di stagione e, stando alle ultime indiscrezioni, l'ultima puntata della dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 il 28 novembre.

Dal venerdì successivo, la prima serata di Canale 5 dovrebbe essere occupata da un'altra serie turca molto amata dal pubblico: Io sono Farah. La messa in onda delle puntate di questo sceneggiato era stata sospesa a fine estate, in concomitanza con il ritorno di Uomini e donne. Ora sembra arrivato il momento di riprendere la programmazione di Io sono Farah che andrà a prendere il posto lasciato libero da Tradimento a partire dal prossimo dicembre.