chiara ferragni vittima di "body shaming"? Stando a quello che ha raccontato l'influencer questa mattina su Instagram, sembra proprio che anche lei sia stata presa di mira da qualcuno per il suo aspetto fisico apparentemente non perfetto. La moglie di Fedez ha fatto sapere di essere stata insultata da una donna di 40 anni mentre scendeva da un taxi: questa persona avrebbe consigliato alla figlia di non avvicinarsi a lei perché senza trucco è brutta.

La fashion blogger si è sfogata con un lungo messaggio, il cui contenuto è rivolto soprattutto a quelle donne che offendono altre donne anziché solidarizzare con loro.

La Ferragni si confessa su IG: 'Ho ricevuto un commento terribile'

Non è la prima volta che Chiara Ferragni usa i suoi seguitissimi profili social per lanciare messaggi positivi: questa mattina, ad esempio, la ragazza ha deciso di parlare con i suoi fan di una cosa poco piacevole che le è successa il giorno prima.

Mentre scendeva da un taxi per dirigersi al lavoro, l'influencer si è imbattuta in una donna di 40 anni che, dopo averla vista e riconosciuta, si sarebbe rivolta alla figlia (8 anni circa) dicendole: "Non darle attenzioni, sembra una me... senza trucco".

L'imprenditrice, che sostiene di aver riflettuto tutto il giorno su queste parole poco carine, ha descritto così quest'episodio: "Sono rimasta scioccata da un commento così maleducato. Mi sono chiesta perché le persone devono sempre parlare in modo così volgare degli altri e perché devono sempre criticare il loro modo di essere".

A far dispiacere maggiormente la moglie di Fedez, è che sono soprattutto le donne quelle che apostrofano con termini offensivi le altre donne: "Perché una madre deve dire a sua figlia che un'altra donna è brutta senza make-up? Dovrebbe insegnarle che la bellezza viene da dentro, che tutti siamo belli a modo nostro, che un sorriso sincero è molto meglio di qualsiasi trucco". Conclude la Ferragni: "Questo, almeno, è quello che insegnerò ogni giorno a mio figlio".

Chiara difende la sorella Valentina dagli haters

Chiara non è l'unica Ferragni che di recente è stata criticata per il suo aspetto: anche Valentina qualche giorno fa è stata presa di mira con commenti poco lusinghieri sulla sua forma fisica apparentemente non longilinea come quella di una modella. La fashion blogger, però, ha deciso di esporsi per difendere la sorella dalle feroci critiche che alcuni utenti del web le stavano facendo, ed ha chiesto a gran voce che si fermi questa moda di fare "body shaming" sulle donne.

Il pensiero dell'imprenditrice, infatti, è molto chiaro: "Le donne vere si sostengono a vicenda, perché insieme facciamo la differenza".

La moglie di Fedez, dunque, ha usato la sua enorme popolarità sui social network per lanciare un messaggio molto importante a chi la segue: in un'epoca in cui si è abituati a vedere tanta finzione e corpi omologati, si dovrebbe apprezzare chi è sé stesso e non ha paura di mostrarsi al naturale.