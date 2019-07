In omaggio al compimento dei suoi ottant'anni di età Techetechetè, in onda su Rai1 dopo il Tg della sera, dedica la puntata di giovedì 18 luglio alla figura di Milva, al secolo Maria Ilva Biolcati. Nata il 17 luglio 1939, la grande Milva è stata, e continua ad essere, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano del dopoguerra.

Nel corso della sua carriera l'ispirata interprete è riuscita a imporsi anche fuori dai confini italiani.

Pubblicità

Pubblicità

In sessant'anni di esibizioni canore, infatti, la "Rossa" ha ottenuto un ottimo riscontro anche in altri paesi europei quali Germania, Francia e Spagna, oltre che in Giappone, Corea del Sud e America Latina.

Milva è la protagonista di Techetechetè di giovedì 18 luglio

A partire dalle ore 20:30, quindi, Milva sarà l'assoluta protagonista della puntata di Techetechetè di giovedì 18 luglio su Rai1.

Soprannominata "la Pantera di Goro", Milva è una delle grandi dive musicali italiane del dopoguerra.

Pubblicità

Quanto a popolarità, la rossa interprete emiliana è spesso ricordata insieme a Mina, detta "la tigre di Cremona", a Iva Zanicchi, chiamata "l'aquila di Ligonchio" e a Ornella Vanoni.

Oltre che interprete di grandi brani musicali, Milva si è cimentata con un buon successo anche in ambito cinematografico e televisivo. Al cinema infatti ha avuto modo di lavorare a fianco di registi quali Carlo Lizzani e Mario Mattoli, mentre in televisione è apparsa in varie produzioni tra le quali meritano una doverosa menzione "Buonasera con...Milva", in onda nel 1982 nell'allora Rete 2, "Milva e dintorni", mandato in onda su Tv 3 lo stesso anno, e "Dicono di me...Milva", trasmesso su Rai 2 nel 1984.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Dopo le puntate sul varietà e sugli investigatori televisivi più amati, trasmesse rispettivamente il 15 e il 16 luglio, ieri sera Techetechetè non è andato in onda per il cambio di programmazione occorso per onorare la figura di Andrea Camilleri.

Il conferimento delle più alte onorificenze europee

Nel corso di decenni di carriera la statura artistica di Milva è stata oggettivamente certificata e riconosciuta dal conferimento delle più alte onorificenze europee.

A tutt'oggi, infatti, Milva è infatti l'unica cantante italiana ad essere Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania, Ufficiale dell'Ordine delle arti e delle lettere della Repubblica Francese e, sempre in tema di onorificenze transalpine, Cavaliere della Legion d'onore della Repubblica Francese.

Passando a riconoscimenti più popolari e meno istituzionali, nel corso dell'edizione del Festival di Sanremo del 2018 le è stato conferito il premio alla carriera, ritirato per l'occasione dalla figlia Martina Corgnati.

Pubblicità

Proposto da Cristiano Malgioglio, tale riconoscimento è stato sostenuto anche sui social network attraverso l'hashtag #PremioCarrieraMilva e poi con un'apposita petizione che ha raggiunto migliaia di firme.