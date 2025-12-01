Lunedì 1° dicembre si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate in esclusiva da Fanpage rivelano che in studio è arrivato un medico per Gemma Galgani. Durante un ballo, la dama ha vissuto un momento molto intenso con Mario Lenti, che sembra essere tornato sui suoi passi. Vedendo Gemma in lacrime, Tina Cipollari ha preferito chiamare un dottore per farle fare una visita.

Mario Lenti vuole ballare con Gemma Galgani

Durante le riprese del 1° dicembre, in studio si è verificato un colpo di scena: Mario Lenti ha inaspettatamente chiesto a Gemma Galgani di ballare con lui.

Il gesto ha commosso la dama torinese fino alle lacrime. L’emozione è stata così intensa da attirare l’attenzione di Tina Cipollari, che, vedendo Gemma in quelle condizioni, ha preferito far intervenire un medico per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Barbara De Santi non crede a Mario Lenti

Non è ancora trapelato quale sia stato il parere medico del dottore giunto in studio durante le riprese del 1° dicembre. È stata, invece, resa nota l’opinione di Barbara De Santi, che è bene ricordarlo aveva iniziato qualche giorno prima una conoscenza con Mario Lenti, poi naufragata. Barbara ha espresso il suo pensiero criticando il cavaliere: secondo lei, il gesto di Mario nei confronti di Gemma non sarebbe stato autentico.

Tale convinzione nasce da una confidenza che, in passato, lo stesso Mario le avrebbe fatto: che non sarebbe mai uscito con Galgani.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto è stato visto con Francesca

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Agnese si è recata al centro studio per raccontare come sta procedendo la frequentazione con Roberto. Nel frattempo, anche Federico Mastrostefano si è seduto accanto al cavaliere. Quest’ultimo, che in passato aveva avuto una conoscenza con la dama, ha manifestato un po’ di gelosia nei confronti di Agnese, la quale però non ha voluto tornare sui suoi passi. La frequentazione con Roberto ha subito uno scossone a causa di una foto emersa poco prima della registrazione, che ritraeva il cavaliere in un centro commerciale insieme a Francesca, ex dama del parterre over.

Roberto ha chiarito che quell’uscita con la ragazza era avvenuta prima del ritorno di fiamma con Agnese e la questione si è chiusa lì. Intanto, per Federico è arrivata una nuova ragazza di nome Emanuela: colpito dalla sua spigliatezza e simpatia, ha deciso di tenerla per conoscerla meglio. Sara, invece, è uscita in esterna con Marco. Quest’ultimo, però, ha vissuto male la sua esperienza nel programma, non riuscendo a sopportare che la tronista avesse la possibilità di frequentare anche altri corteggiatori oltre a lui.