La prima registrazione settimanale di Uomini e donne si è conclusa da poco: il sito Fanpage e il blogger Lorenzo Pugnaloni hanno diffuso le anticipazioni di gran parte di quello che è accaduto. Nel corso delle riprese del 1° dicembre Sara Gaudenzi ha chiesto scusa a Jakub Bakkour per avergli dato del falso e poi si è scontrata con Marco Veneselli dicendogli che è stanca di rincorrerlo e vorrebbe più dimostrazioni.

Le esterne di Sara

In settimana Sara ha portato in esterna sia Jakub che Marco, ma si è comportata in modo molto diverso con loro.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 1° dicembre, infatti, svelano che la tronista ha chiesto scusa a Jakub perché la volta precedente l'ha messo in dubbio e lo ha definito falso davanti a tutti.

Il corteggiatore ha accettato le scuse e si è detto pronto a ripartire da zero.

Con Marco, invece, c'è stato un incontro in camerino: i due hanno litigato furiosamente e la ragazza ha detto che non sopporta più il fatto di dover riconcorrere il suo pretendente, anzi vorrebbe maggiori dimostrazioni da parte sua.

Quando Maria De Filippi le ha chiesto con chi voleva ballare, Sara non ha scelto nessuno dei due ed è tornata al suo posto.

Un dottore per Gemma

Gran parte del tempo a disposizione nella registrazione di Uomini e donne di oggi, 1° dicembre, è stato dedicato a Gemma e ai suoi tormenti d'amore.

La dama ha deciso di chiudere sia con Antonio che con Roberto, poi ha accettato di iniziare una conoscenza con un signore di nome Ciro.

Durante un ballo, però, Mario si è avvicinato a Galgani e lei è scoppiata a piangere. Tina non ha perso l'occasione per mettere su un siparietto divertente, infatti è andata dietro le quinte e ha chiesto l'intervento di un medico per verificare la salute della protagonista del trono Over.

Il comportamento di Lenti ha fatto storcere il naso a Barbara, che ha preso la parola per dire che lui le avrebbe confidato che sarebbe mai più uscito con Gemma perché non le piaceva.

Martedì 2 dicembre un'altra registrazione

Domani, martedì 2 dicembre, il cast di Uomini e donne si ritroverà in studio per nuove riprese.

Stando alle ultime anticipazioni, dei percorsi di Ciro e Flavio si dovrebbe parlare nella prossima registrazione e la curiosità dei fan è tutta per le esterne che i due hanno fatto in settimana con le loro corteggiatrici preferite.

Intanto Gemma dovrebbe essere ancora protagonista, soprattutto a fronte dell'inaspettato gesto che ha fatto Mario nella puntata da poco registrata.

Nessuna novità, invece, su Cinzia e Rocco: i due sono andati via insieme poco tempo fa, ma sul web si vocifera che si sarebbero già lasciati e che lei sarebbe pronta a riprendere posto nel parterre femminile.