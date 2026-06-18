Le trattative di calciomercato proseguono in attesa dell'apertura estiva fissata al 29 giugno 2026. Stando alle ultime voci, la Juventus ha chiesto informazioni su due giocatori che militano nella Liga ovvero Yeremay Hernandez e Ilaix Moriba. Per quanto riguarda il sostituto di Michele Di Gregorio, alla Continassa si sarebbero presi un momento per riflettere sull'arrivo di Dibu Martinez.

Juve: Dibu Martinez attende, Vicario alla finestra

Stando a quanto riferito dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la Juve ha preso informazioni su Yeremay Hernandez: attualmente il Deportivo la Coruna non vorrebbe privarsi del gioiellino 23enne, ma in caso dovessero arrivare offerte importanti potrebbe sedersi al tavolo per trattare.

La dirigenza bianconera ha messo nel mirino un altro calciatore classe 2003 che attualmente milita nel Celta Vigo, si tratta del centrocampista Ilaix Moriba.

Per quanto riguarda il post Di Gregorio, Pedullà ha spiegato che a Torino si sarebbero presi un momento per riflettere sull'arrivo di Dibu Martinez. Il portiere titolare dell'Argentina si è reso subito protagonista ai Mondiali 2026, ma alla Continassa avrebbero qualche dubbio sull'età. Motivo per cui il nome di Guglielmo Vicario resta alla finestra: la trattativa col Tottenham però comporta costi più alti.

Inter: all'in su Palestra

Christian Chivu è pronto a firmare il prolungamento di contratto con l'Inter: il tecnico è pronto a firmare un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un altro anno a 4 milioni di euro all'anno.

Per quanto riguarda il rinforzo della rosa, i nerazzurri sono pronti ad alzare l'offerta pur di portare Marco Palestra nella squadra campione d'Italia: la dirigenza è pronta ad offrire 50 milioni più bonus all'Atalanta, mentre il calciatore ha raggiunto un accordo per un contratto fino al 2031 e un ingaggio di 3 milioni di euro all'anno. D'altronde il terzino destro ha sempre mostrato di voler restare in Italia.

Milan: Leao in dubbio sul futuro, Trincão in cima alla lista

Il Milan ha invece trovato l'accordo per portare sulla panchina Ruben Amorim. Dal ritiro con la nazionale portoghese, Rafa Leoa ha fatto sapere di essere in dubbio sul suo futuro: con l'arrivo del tecnico portoghese, l'attaccante potrebbe tornare sui suoi passi e restare un altro anno in rossonero. In cima alla lista dei desideri però c'è Trincão, ma anche Nicolò Zaniolo è tornato di moda a Milanello poiché il calciatore non trova un accordo con l'Udinese circa il nuovo ingaggio.