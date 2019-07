Il falò di confronto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco è stato il momento più atteso della seconda puntata di Temptation Island, trasmessa ieri 2 luglio in prima serata su Canale 5. Lei, infatti, non aveva affatto gradito il comportamento del fidanzato con le altre ragazze single, chiedendo immediatamente il faccia a faccia in seguito al quale la coppia è uscita separata. Anche se, un ultimo annuncio da parte di Filippo Bisciglia, ha fatto capire che tra loro potrebbe non essere davvero finita.

Passando agli altri protagonisti, Jessica ha continuato a mostrare un forte interesse per il single Alessandro anche se Andrea ha dichiarato di avere ancora delle speranze per un futuro insieme a lei. Massimo, dopo una prima puntata nella quale sembrava interessato a Federica Lepanto, ha cambiato velocemente single, concentrando le sue attenzioni su Elena.

Nunzia lascia Arcangelo

Nunzia Sansone non ha affatto gradito il comportamento libertino del fidanzato Arcangelo Bianco e ha chiesto il falò di confronto.

Tante le dichiarazioni che l'hanno lasciata senza parole, a partire dallo sfogo di lui con la single Sonia: "Non sono fatto per essere fidanzato, ho provato a lasciarla ma lei si attaccava come le cozze". Nonostante il tentativo di lui di evitare l'incontro, per non concludere anticipatamente l'avventura in Sardegna, alla fine Arcangelo ha dovuto desistere e confrontarsi con Nunzia. La resa dei conti non ha però dato esito positivo e lei non ha voluto saperne di trovare un punto d'accordo.

Ha quindi dichiarato di voler uscire da sola dal programma e lo stesso ha fatto anche Arcangelo. Solo pochi giorni dopo, però, lei ha chiesto un falò straordinario per poter parlare ancora con lui: andrà in onda lunedì 8 luglio, lasciando chiaramente presagire ad un possibile ritorno di fiamma.

Massimo vicino ad Elena

Passando invece alle altre coppie, il resoconto di Temptation Island conferma l'esistenza di un terzo video per Andrea nel quale Jessica appare sempre più infatuata del single Alessandro.

Il fidanzato ha continuato, però, ad apparire speranzoso e a giustificare le azioni di Jessica, soprattutto quando lei ha ammesso di avere bisogno di tempo per riflettere. Nella prima puntata, Massimo aveva mostrato un forte interesse per Federica Lepanto (vincitrice del Grande Fratello 14) ma ieri qualcosa è cambiato. Dopo avere archiviato la conoscenza con lei, si è subito rivolto alla single Elena mentre Ilaria si è avvicinata a Javier. Katia ha parlato del suo rapporto con Vittorio, rivelando di non provare nessuna nostalgia di lui.

Ha quindi aggiunto: "Non mi manca. I miei cagnolini sì, ma lui no". Sabrina si è ulteriormente avvicinata al single Giulio e ha ammesso di sentirsi una principessa insieme a lui. Parole che hanno stupito Nicola, che non ha riconosciuto la donna con la quale fa coppia fissa da due anni. Cristina, infine, è apparsa lusingata dal comportamento del single Sammy mentre David si è dedicato a balli scatenati con Marianna.