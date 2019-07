Temptation Island è sicuramente uno dei programmi più discussi del momento. Lo scorso lunedì è andata in onda la quarta puntata di questa edizione, che ha visto due coppie confrontarsi attraverso un falò. Il primo confronto è stato quello tra Jessica e Andrea i quali si sono definitivamente lasciati. Il secondo invece, ha visto come protagonisti David Scarantino e Cristina Incorvaia. A richiedere di parlare con la fidanzata è stato proprio l'ex cavaliere di Uomini e donne, infastidito dal comportamento della donna con un single.

I due, dopo una serie di battibecchi, hanno deciso di abbandonare il programma insieme. Secondo quanto riferito da un'utente sul web però, i due si sarebbero già lasciati.

Nelle ultime ore, alcuni siti di Gossip stanno riportando la notizia di una possibile rottura tra Cristina e David. I due, nonostante abbiano abbandonato insieme il programma, non hanno convinto i telespettatori.

L'ex dama di Uomini e Donne era infatti molto restia nel proseguire la relazione, stanca dell'atteggiamento perpetrato dal suo fidanzato nel corso dei mesi. Dopo varie insistenze è stato quest'ultimo a convincerla ad andare via insieme. La donna ha affermato però che non avrebbe sopportato un altro litigio.

La voce sulla possibile fine della loro relazione si è fatta sempre più insistente sul web.

Una fan del programma avrebbe insinuato ancora più dubbi attraverso un commento su Twitter, in cui dichiara che David abita dietro casa sua e che da circa un mese è un uomo single e distrutto.

La testimonianza di una fan su Twitter

Al momento, le messe in onda di Temptation Island non sono ancora terminate, motivo per cui David e Cristina non possono svelare apertamente se stiano ancora insieme o no.

Il programma prevede infatti che tutti i protagonisti non possano rivelare per contratto il prosieguo delle loro storie fuori dal programma, fino alla fine di tutte le messe in onda.

Sul web però, in particolar modo su Twitter, è arrivata la testimonianza di una fan del programma che il giorno della messa in onda, dopo che David e Cristina hanno abbandonato insieme il programma, ha scritto su Twitter le seguenti parole: "Peccato che David abiti dietro casa mia e da circa un mese sia un uomo single e distrutto.

Lei se ne è andata". Secondo quanto riferito da questa utente, la storia tra i due sarebbe terminata già da un mese, dunque subito dopo la loro uscita dal programma. Al momento questa versione non è stata confermata dai diretti interessati o dagli autori del programma, che al momento dovranno comunque mantenere il riserbo su tutta la questione.