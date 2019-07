Teresa Cilia, l'ex tronista che ha partecipato a Uomini e donne nell'edizione del 2014/2015, tramite il suo profilo Instagram ha voluto ricordare l'esperienza di Temptation Island annunciando ai suoi followers che per lei e suo marito ci sono importanti novità che a breve potrà rivelare.

Teresa è felicemente sposata con Salvatore Di Carlo, conosciuto a Uomini e Donne nel 2014. la coppia, dopo essere uscita insieme dal programma condotto da Maria De Filippi, decise di mettere alla prova il loro amore partecipando alla seconda edizione di Temptation Island, quella del 2015, e uscendone più uniti di prima.

Pubblicità

Pubblicità

A seguito di quell'esperienza sono stati invitati spesso nel programma "Pomeriggio Cinque" condotto da Barbara D'Urso, e in una delle varie ospitate hanno dichiarato ai telespettatori di essere pronti per sposarsi. Dopo il matrimonio, che è stato ripreso dal programma pomeridiano della D'Urso, sono pian piano spariti da ogni programma televisivo e se nel settembre del 2018 hanno dichiarato di essersi lasciati, a seguito di una profonda crisi, nel dicembre dello stesso anno sono tornati insieme, annunciandolo sui loro profili Instagram con la pubblicazione di una foto che li ritraeva in un bacio pieno d'amore.

Pubblicità

Dalla profonda crisi che li ha coinvolti nel 2018 Teresa e Salvatore ne sono usciti più forti che mai e nelle ultime ore l'ex tronista, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto per ricordare la loro esperienza a Temptation Island, con una didascalia piena d'amore, nella quale ricorda che il solo pensiero di lui la faceva stare male e che la paura di perderlo era forte, ma che l'amore che li lega è qualcosa di indescrivibile, raro e prezioso, che niente e nessuno potrà mai distruggere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La foto pubblicata ha riscosso molto successo ed i like ed i commenti positivi non sono mancati, compresi quelli del marito che non ha perso tempo per ricordarle quanto la ami. A seguito di questi commenti Teresa ne ha approfittato per dare una notizia ai suoi followers, ma senza sbilanciarsi troppo. L'ex tronista ha infatti annunciato: "Abbiamo una grandissima novità che presto vi faremo vedere.

Sono davvero molto molto felice perché abbiamo aggiunto un tassello nella nostra vita. A breve vi sveleremo di cosa si tratta".

Il web si è subito scatenato: se la maggior parte è convinto che la coppia aspetti il suo primo bambino, c'è chi ritiene che finalmente i due ex concorrenti di Temptation Island presto torneranno come ospiti nel programma di Uomini e Donne. Se così fosse, gli spettatori del piccolo schermo potranno finalmente rivederli a settembre nella puntata speciale di Uomini e Donne in cui viene fatto il punto della situazione sulle coppie che si sono formate nel corso degli anni nel programma.

Pubblicità

La loro partecipazione a Uomini e Donne

Rivederli nelle due puntate speciali di apertura della nuova stagione di Uomini e Donne sarebbe davvero una bella novità per la coppia, che da qualche anno non viene più invitata dalla redazione (non è l'unica, non sono più stati invitati neanche l'ex tronista Oscar e la sua fidanzata Eleonora, che di questo si sono detti dispiaciuti).

In merito alla mancata presenza della coppia nelle puntate speciali di Uomini e Donne Salvatore ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni.

Pubblicità

Rispondendo ad alcune domande nel suo profilo Instagram ha ammesso di non conoscere il motivo del mancato invito ed ha invitato i suoi followers a chiedere il perché direttamente alla redazione del programma.