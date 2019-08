Nelle prossime puntate italiane di Una vita, Blanca potrà finalmente riabbracciare il piccolo Moises che le era stato sottratto da Ursula dopo il parto. Si tratterà di scene concitate, durante le quali Samuel si mostrerà pentito dei numerosi errori commessi e delle sofferenze provocate all'ex moglie.

Poco dopo, Diego e Blanca otterranno la loro vendetta nei confronti della dark lady che verrà rinchiusa in manicomio, uscendo di scena per un po' di tempo.

Ma guai a pensare che i loro problemi siano finiti con l'allontanamento di Ursula. Al contrario: questo sarà solo l'inizio di un nuovo piano orchestrato da Samuel, pronto a tutto per tenere stretta a sé l'amata ex moglie.

Infatti, per evitare che la giovane Dicenta lasci il quartiere insieme a Diego, il più giovane dei fratelli Alday arriverà persino a rapire Moises, informando i genitori solo quando la sua vita sarà appesa a un filo a causa di una febbre altissima.

Una Vita anticipazioni: Samuel rapisce Moises

Dopo aver ritrovato Moises, nelle prossime puntate di Una Vita Diego e Blanca decideranno di lasciare Acacias per evitare ulteriori problemi in futuro. La coppia organizzerà una cena di addio in compagnia degli amici e, proprio durante la serata, Samuel approfitterà della confusione per rapire il bambino.

Il giovane Alday non riuscirà ad accettare che Blanca si allontani da lui, e vedrà in questo piano l'unica occasione per ritardarne la partenza.

Quando scoprirà che il figlio non sarà più in casa, la Dicenta sarà comprensibilmente sconvolta. Diego, invece, cercherà di mantenere la calma, e fin da subito intuirà che dietro la misteriosa scomparsa del piccolo si nasconde il fratello, il quale negherà qualsiasi coinvolgimento.

Diego si metterà immediatamente alla ricerca del neonato, e scoprirà anche che è stato Samuel a scrivere le finte lettere del defunto Jaime dalla Svizzera.

Trame Una Vita: Moises è molto malato

La trama relativa alla sparizione di Moises arriverà alla svolta quando Samuel chiamerà il fratello dall'ospedale, dicendogli che il figlio è molto malato. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Blanca e Diego correranno immediatamente in clinica, e qui apprenderanno dal dottor Guillen (in combutta con Samuel) la gravità della situazione clinica del neonato, in preda ad attacchi di vomito e febbre altissima.

In un primo momento, la coppia penserà di essere stata presa in giro ancora una volta dal fratello di Diego, ma poi sarà costretta a rendersi conto che la situazione sarà davvero grave: intanto si apprenderà che è stato proprio Samuel a far ammalare il bimbo per costringere i suoi genitori a non lasciare il quartiere. Un piano che, in effetti, sembrerà dare i suoi frutti, poiché Diego e Blanca saranno costretti ad affrontare un grosso problema: salvare la vita al piccolo Moises.