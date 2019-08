I protagonisti di Uomini e donne attirano sempre un bel po' di polemiche sul web e sui social. L'ultimo a finire nella rete degli haters è stato Giordano Mazzocchi, ben noto al pubblico che segue il dating show di Maria De Filippi, per la sua ormai naufragata storia d'amore con Nilufar Addati. In queste ultime ore Giordano è stato ampiamente criticato perché ha annunciato sui social l'inizio della sua nuova carriera da dj, con tanto di foto con la quale ha annunciato l'inizio di un nuovo progetto. E le critiche non sono mancate anche se Giordano ha risposto per le rime agli haters 'bacchettoni'.

L'attacco social contro Giordano Mazzocchi che diventa dj

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giordano ha ribadito sulla sua pagina ufficiale Instagram che sta portando avanti dei progetti in ambito musicale, che lo vede protagonista come dj. Una strada che già in passato è stata percorsa da altri ex volti della trasmissione di Maria De Filippi. Quello maggiormente simbolico è il caso di Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis, il quale ormai può essere considerato un dj a tutti gli effetti, protagonista di molteplici serate in giro non soltanto per l'Italia ma anche nelle più rinomate discoteche d'Europa.

Ebbene sembrerebbe che Giordano abbia intenzione di seguire le stesse orme di Damante, anche se la notizia del suo debutto come dj ha scatenato accese polemiche tra i suoi followers. In particolar modo, abbiamo visto che l'ex fidanzato di Nilufar ha dovuto fare i conti con gli attacchi da parte di un utente che lo ha criticato dicendo che si tratta dell'ennesimo deejay improvvisato. 'Ne sentivamo proprio la mancanza' ha proseguito l'utente, scatenando la reazione contrariata di Giordano.

La dura replica di Giordano al suo hater: 'Io mi diverto, tu non credo'

Il ragazzo, infatti, si è duramente scagliato contro questa persona, accusandola in primis di non 'avere le pal...' di dire le cose con il suo profilo ufficiale e di attaccarlo attraverso un profilo che secondo lui sarebbe fake. E poi ancora la stoccata finale, con la quale Giordano ha fatto presente a questa persona che lui si diverte facendo ciò che gli piace fare, mentre lui dietro ad un telefono a scrivere commenti negativi di sicuro non sarà felice.

La replica dell'utente, però, non si è fatta attendere e per prima cosa ha specificato che il suo era un commento ironico per dire che nella vita ci sono tante persone che lavorano tanto per praticare un mestiere e magari non riescono, mentre lui e tanti altri ex di Uomini e donne, solo perché sono famosi diventano improvvisamente stilisti, dj e organizzatori di eventi, senza avere le competenze giuste.