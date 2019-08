La coppia Oscar-Eleonora proveniente dal mondo di Uomini e donne è in crisi. Da qualche settimana, ormai, i fan avevano notato come i due non si facessero più vedere insieme come un tempo e quindi che stessero trascorrendo da 'separati' queste vacanze estive. La conferma è arrivata da Eleonora che sui social ha voluto fare un po' di chiarezza confermando il periodo difficile e in queste ore sulle pagine della rivista 'Spy', sono stati svelati anche i presunti motivi che si celerebbero dietro questa crisi e che avrebbero a che fare con Luca Daffrè e una certa Sabrina.

Eleonora conferma la crisi con Oscar: potrebbe c'entrare Luca Daffrè

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che qualche giorno fa la bella Eleonora Rocchini ha deciso di rompere il muro del silenzio e lo ha fatto pubblicando una serie di stories sul suo profilo ufficiale Instagram dove ha confermato che le cose tra lei e Oscar non stanno andando nel migliore dei modi.

La ragazza, però, non ha fornito ulteriori dettagli su questa crisi in corso, aggiungendo che al momento le è ancora tutto poco chiaro e quindi ha proseguito dicendo che appena potrà, fornirà ai suoi tantissimi fan tutte le spiegazioni su quello che sta accadendo in questi giorni tra lei e il suo fidanzato.

Tuttavia il settimanale 'Spy' ha provato un po' a ricostruire i fatti e quindi a fornire quelle che sarebbero le presunte motivazioni che avrebbero portato i due fidanzatini di Uomini e donne a prendersi questo momento di riflessione e di pausa.

La rivista, ha svelato che alla base di questa crisi ci sarebbero dei messaggi di troppo che la bella Eleonora si sarebbe scambiata nel corso delle ultime settimane con un altro volto noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. Parliamo di Luca Daffrè, ex corteggiatore di Angela Nasti.

Secondo Spy, anche Oscar avrebbe scambiato messaggi di troppo con una certa Sabrina

A quanto pare, quindi, Oscar sarebbe venuto a conoscenza di questi messaggi (e non solo) che la Rocchini si sarebbe scambiata con Luca e non l'avrebbe presa affatto bene.

Ma sempre il settimanale 'Spy' ha fatto sapere che anche l'ex tronista di Uomini e donne nasconderebbe i suoi scheletri nell'armadio.

Nel dettaglio, infatti, si parla di conversazioni e messaggi tra Oscar e una certa Sabrina, di cui però non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua personalità. Non sappiamo, quindi, se si tratta di un personaggio famoso o magari anche in questo caso di un ex volto di Uomini e donne.

Il settimanale 'Spy', però, si dice sicuro del fatto che questa Sabrina sarebbe pronta a parlare e a rivelare quello che ci sarebbe stato con l'ex tronista Oscar Branzani.