Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca 'Bitter sweet - ingredienti d'amore': la soap riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni dell'episodio numero 41 in onda sul piccolo schermo lunedì 5 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ferit.

La paura di Hakan dopo aver capito che Ferit si sta mettendo sulle sue tracce

Il dottor Aslan proseguirà le indagini riguardo alla morte di Demir e Zeynep e cercherà le prove che dimostrano l'innocenza di Hakan, coinvolto nell'omicidio dei genitori di Bulut.

L'imprenditore dovrà attendere le risposte della polizia per capire se le sue valutazioni siano giuste: non sarà un'impresa facile, comunque, mettere nei guai il marito di Demet. L'Onder sarà intimorito a motivo delle intenzioni serie dell'Aslan che vorrà andare fino in fondo alla questione per incastrare il rivale, nella speranza di ottenere l'affidamento esclusivo del piccolo Bulut.

Le intenzioni della moglie di Hakan per vendicarsi della sorella di Nazli

Hakan si impegnerà a fondo per confutare le prove di Ferit e sarà pronto a qualsiasi sacrificio pur di far capire all'Aslan come stia sbagliando le sue valutazioni.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Demet che studierà un piano per vendicarsi della sorella di Nazli (Ozge Gurel). La moglie di Hakan mostrerà la propria rabbia nei confronti di Asuman, la quale ha tradito la sua fiducia raccontando ad Hakan la verità sul suo aborto. Le rivelazioni della giovane donna hanno portato dei violenti contrasti tra i due coniugi e questo sarà uno dei motivi per i quali la bionda deciderà di rapire Asuman.

La ragazza sarà intenzionata ad avere un dialogo con la fotografa, dopo essere rimasta delusa dal comportamento della Piran, diventata la sua peggiore rivale.

Le minacce dell'Onder nei confronti di Celal

Asuman (Ilayda Akdoman) vivrà dei momenti di panico, dovendo fare i conti con le minacce subite da Demet che le farà comprendere di non avere gradito il suo atteggiamento da spia. La sorella della Piran coglierà l'occasione per porgere le scuse a Deniz, dopo aver commesso delle cattive azioni nei confronti del giovane.

Asuman si sentirà in colpa per aver messo nei guai il fratello di Demet. Hakan (Necip Memili), dal canto suo, si metterà alla ricerca di una soluzione per risolvere il problema con Ferit (Can Yaman). Il losco imprenditore deciderà di recarsi da Celal per imporgli delle minacce, ordinandogli di rivelare di essere stato lui ad uccidere Demir e Zeynep. Questo comportamento spiazzerà l'ex dipendente della Pusula Holding che dovrà riflettere in merito alla richiesta ricevuta dall'Onder.