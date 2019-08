A meno di due giorni dalla fine della sesta edizione di Temptation Island, due protagonisti del cast hanno catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip con un gesto molto particolare. Massimo Colantoni e Vittorio Collina, infatti, hanno deciso di farsi lo stesso tatuaggio: le coordinate geografiche del "Is Morus Relais", il villaggio che li ha ospitati durante le registrazioni del reality in Sardegna.

Il nuovo tatuaggio di Massimo e Vittorio fa sorridere il web

Da qualche ora a questa parte, due ex protagonisti di Temptation Island sono finiti al centro del gossip: a scatenare le chiacchiere e l'ilarità del web è stato il tatuaggio che Massimo Colantoni e Vittorio Collina hanno deciso di farsi alla fine del programma.

L'ex fidanzato di Ilaria Teolis, ad esempio, ha scelto di imprimere sul suo braccio le coordinate geografiche del villaggio nel quale ha soggiornato per 21 giorni durante le riprese del reality; anche l'ex di Katia Fanelli ha optato per lo stesso tattoo ma in un posto diverso, nella parte bassa del polpaccio.

"38° 56' 39'' N, 8° 56' 54'' E", sono queste le lettere e i numeri che compaiono da poche ore sul corpo dei ragazzi che hanno animato gran parte delle puntate del format sulle tentazioni. Un gesto molto forte quello che hanno fatto Massimo e Vittorio al loro rientro a casa dalla Sardegna: l'esperienza vissuta nel resort che ogni anno ospita il cast di Temptation (sia Nip che Vip), è stata talmente importante per i due che hanno deciso di tatuarsela indelebilmente sulla loro pelle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Massimo ama ancora Ilaria, Vittorio 'snobba' Katia

L'avventura a Temptation Island per Massimo e Vittorio si è conclusa nel peggiore dei modi: entrambi i ragazzi, infatti, hanno visto finire le loro storie d'amore che duravano da circa due anni al falò di confronto decisivo. Colantoni è stato lasciato da Ilaria Teolis dopo i 21 giorni di permanenza nel villaggio: la romana ha detto di non fidarsi più del compagno e di non sapere se prova ancora amore nei suoi confronti.

Ad interrompere la relazione con Katia Fanelli, invece, è stato Collina: dopo aver sentito le cose poco carine che la "fotonica" protagonista del reality ha detto sul suo conto, il ragazzo ha scelto di lasciarla senza alcuna possibilità d'appello da parte sua.

Nello speciale che Temptation ha dedicato a quello che è successo un mese dopo la fine delle riprese in Sardegna, sia Ilaria che Vittorio hanno confermato la decisione che hanno preso davanti a Filippo Bisciglia non molto tempo prima.

La giovane ha ribadito la sua volontà di pensare solo a se stessa, mentre Collina ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di riavvicinarsi a Katia, neppure telefonicamente.