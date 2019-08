A Uomini e donne, purtroppo, non tutti riescono a trovare l'amore. Questa è stata la sorte di Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. La ragazza non è stata scelta dal tronista dell'epoca, ad ogni modo, è riuscita comunque a trovare la sua anima gemella al di fuori delle telecamere. Dopo poco tempo, infatti, si è fidanzata con Luca Baldacci, che di professione fa lo chef. La loro relazione è divenuta così seria al punto da decidere di mettere al mondo anche un bambino.

Ebbene, nel corso della giornata odierna, lunedì 26 agosto, Ester Glam ha dato alla luce il suo primogenito, il quale è stato chiamato Gabriele. A dare l'annuncio ufficiale su Instagram è stato prima il compagno dell'ex corteggiatrice e poi lei stessa. I fan, ovviamente, sono impazziti di gioia.

L'ex corteggiatrice Ester Glam annuncia così la nascita di Gabriele Baldacci: il suo primo figlio

Ester Glam è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne. La sua esperienza all'interno della trasmissione di Maria De Filippi non è stata particolarmente fortunata, sta di fatto che non è stata scelta da Paolo Crivellin.

Ad ogni modo, adesso Ester è una donna felicissima che non potrebbe chiedere altro al destino. Dopo nove mesi di lunga attesa, finalmente, oggi ha dato alla luce il piccolo Gabriele. Lei e il suo compagno Luca sono estremamente felici per il lieto evento.

L'ex corteggiatrice del talk show ha deciso di commentare l'avvenimento con un post su Instagram. La ragazza, infatti, ha pubblicato una foto del bambino e una bellissima didascalia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La Glam ha voluto esternare il suo stato d'animo ed ci ha tenuto a dire che, nonostante i dolori dovuti ai punti ricevuti, al momento è la persona più felice del mondo.

I problemi in gravidanza per Ester e il post di supporto del suo compagno Luca Baldacci

La gravidanza, purtroppo, non è stata affatto facile per lei. Sono stati davvero numerosi i problemi che si è trovata ad affrontare. Tra questi, ad esempio, ci sono stati i problemi di pubalgia.

Nonostante tutto, però, è riuscita a portare egregiamente avanti il periodo di gestazione fino a giungere al momento culmine, quello in cui ha dato alla luce il suo piccolo.

I fan della donna, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di congratularsi con i due neo genitori e augurare loro tutto il bene possibile. Luca Baldacci, invece, per commentare il lieto evento ha pubblicato due Instagram Stories.

Nella prima ha cercato di fare forza alla sua donna durante il momento più importante della sua vita ed ha scritto: "Forza amore mio". Nel secondo contenuto, invece, ha annunciato a tutta la sua community l'arrivo del "Chicco", il loro bellissimo primogenito.