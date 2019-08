Torna lo spazio con le notizie su Una vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra protagonista dei pomeriggi degli italiani. Nelle puntate trasmesse dal 2 al 7 settembre dalle ore 14:10 su Canale 5, Blanca Dicenta e Diego Alday rimarranno sconvolti quando apprenderanno del grave stato di salute del figlio Moises. Lolita, invece, romperà l'invenzione di Antonito Palacios mentre Samuel ricatterà il dottor Guillen.

Una Vita: Samuel rapisce Moises

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in onda da lunedì 2 a sabato 7 settembre su Canale 5, rivelano che Riera confesserà a Diego e Blanca di avere scoperto che Muniz era il delinquente che aveva assalito la loro carrozza con la quale stavano cercando di fuggire dal quartiere. Intanto Arturo dichiarerà tutto il suo amore a Silvia prima di entrare in sala operatoria, mentre Flora sarà divisa tra la preoccupazione per la sorte di Pena e le ire funeste di Donna Susana.

La Dicenta e l'Alday, invece, dovranno abbandonare prima del previsto una cena organizzata da Felipe per raggiungere il detective. Qui i due scopriranno che era stato Samuel ha comprare Muniz: a tal proposito, l'Alday scomparirà insieme al piccolo Moises.

Blanca e Diego trovano il figlio in ospedale

Purtroppo, l'intervento del Valverde non avrà il risultato sperato, sebbene la Reyes ometta la verità al compagno.

Allo stesso tempo, Antonito fingerà di stare male per ultimare il progetto del tergilune, mentre Pena sarà prosciolto dall'accusa di aver ammazzato l'Indiano. Riera, invece, confesserà il suo amore a Carmen. Dall'altro canto, Blanca e Diego scopriranno che il figlio è stato portato in ospedale per vomito e febbre elevata. Qui la Dicenta capirà che i medici e l'infermieri della clinica sono stati corrotti da Samuel. Infine, Lolita manderà in mille pezzi il tergilune del Palacios.

Antonito perdona Lolita

Le trame di Una Vita al 7 settembre, rivelano che il vero Cervera continuerà a lavorare alla cioccolateria, dopo essere stato rilasciato dal carcere. Intanto Fabiana consiglierà a Lolita di raccontare tutta la verità al Palacios sul tergilune, mentre Lucia rivelerà a Felipe che il padrino le ha lasciato una cospicua somma di denaro. Allo stesso tempo, la Reyes e il Valverde ultimeranno i preparativi di nozze.

In ospedale, i medici impediranno a Blanca di portare via il figlio, mentre Antonito perdonerà Lolita tanto da gettarsi a capofitto nella costruzione di un nuovo progetto.

Il dottor Guillen si ribella all'Alday

Silvia assumerà un assistente per ciechi per il padre di Elvira. A tal proposito, Felipe informerà questi ultimi che Blasco potrebbe essere rimesso in libertà a breve. Inigo, invece, proporrà a Pena di diventare socio mentre Lucia si recherà in soffitta dove capirà che le serve vivano in condizioni disagiate.

Infine, il dottor Guillen prenderà le distanze dall'Alday intenzionato a far del male al piccolo Moises, se quest'ultimo non lo ricattasse.