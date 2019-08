Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera di origine iberica che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Nelle prossime puntate trasmesse su Canale 5, Arturo Valverde verrà assassinato da Blasco durante le sue nozze con Silvia Reyes pochi giorni dopo aver scoperto che sua figlia Elvira lo avrebbe fatto diventare nonno.

Una Vita: il piano diabolico di Blasco, Elvira incinta

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate in programma nelle prossime settimane annunciano la morte tragica di Arturo e l'uscita di scena di Silvia.

Tutto inizierà precisamente quando la spia assumerà Javier, un assistente per ciechi che purtroppo si rivelerà essere un complice di Blasco, un nemico della donna. Quest'ultimo pretenderà che Javier si impossessi delle chiavi di casa di Celia e Felipe Alvarez Hermoso, in quanto ha saputo che la Reyes indosserà l'abito da sposa in quel luogo. Nel frattempo quest'ultima e il Valverde si prepareranno a diventare marito e mogli, sicuri che il nemico sia morto durante l'evasione dal carcere.

Una gioia che aumenterà quando apprenderanno che Elvira, ormai residente a Genoveva da molto tempo è incinta di Simon Gayarre, il figlio di Donna Susana. Insomma tutto sembrerà filare per il verso giusto, se il destino non riservasse un altro piano per i futuri sposi.

Arturo muore per salvare Silvia

Gli spoiler di Una Vita, rivelano che Blasco approfitterà della permanenza degli sposi sul sagrato della chiesa per introdursi di nascosto nell'abitazione degli Alvarez Hermoso.

Qui il cattivone sparerà un colpo d'arma da fuoco indirizzato a Silvia. Peccato che Arturo le faccia scudo con il proprio corto dopo aver visto un movimento brusco della finestra dell'appartamento sopracitato. Purtroppo le condizioni del Valverde appariranno subito disperate, tanto da morire pochi attimi dopo tra le braccia della Reyes. In questo frangente, Augustina sarà una delle invitate che rimarrà più sconvolta da questa tragedia.

La Reyes spara Blasco e abbandona Acacias 38

Tuttavia Silvia non si farà abbatterà dal lutto, tanto da organizzare una personale vendetta alla conclusione dei funerali del padre di Elvira. Infatti capirà che Javier non era un semplice assistente per i ciechi ma un complice di Blasco. Per questo motivo, la vedova affronterà con coraggio il cattivone in una calle di Acacias 38, dove non esiterà a sparargli un colpo d'arma da fuoco uccidendolo sul colpo.

Alla fine, la Reyes abbandonerà per sempre il vecchio quartiere per rifarsi un futuro altrove dopo aver spedito a Felipe una lettera in cui farà i nomi dei due complici, i veri colpevoli della tragica perdita di Arturo. In questo modo modo, i fan saluteranno Manuel Regueiro ed Elia Galera dal cast di Una Vita.