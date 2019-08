La soap opera iberica Una vita coinvolge ogni giorno milioni di telespettatori su Canale 5. La serie televisiva prosegue senza sosta e le anticipazioni italiane preannunciano scene ricche di colpi di scena. Le puntate in onda la prima settimana di settembre saranno molto importanti, visto che faranno avviare la telenovela verso la fine di questa stagione.

L'attenzione si concentrerà maggiormente sul piccolo Moises, che verrà portato in ospedale da Samuel.

Gli intrighi dell'Alday verranno portati finalmente alla luce grazie all'intervento di Riera e di Diego. La coppia dei protagonisti potrà presto raggiungere un lieto fine.

Anticipazioni Una vita, trame 2-7 settembre

Riera si metterà presto in contatto con Diego e Blanca. L'uomo farà sapere ai giovani di avere delle importanti notizie su Muniz, il delinquente che aveva assaltato la loro carrozza durante la fuga.

I due abbandoneranno una cena con Felipe per raggiungere Riera. Successivamente, scopriranno dalle parole di quest'ultimo che Muniz è stato ingaggiato da Samuel.

Nel frattempo, il minore tra i fratelli Alday scapperà assieme al piccolo Moises: successivamente, farà sapere ai genitori del bambino che il neonato è stato ricoverato in ospedale per febbre e vomito. Diego e Blanca intuiranno subito che il medico Guillen ha qualcosa da nascondere ed avranno ragione: infatti, tutto il personale dell'ospedale è stato corrotto da Samuel.

Il dottore e gli infermieri si ribelleranno a Samuel, ma senza risultati. Intanto, a casa Valverde niente procederà per il verso giusto. Arturo deciderà di sottoporsi all'operazione, ma rimarrà cieco: infatti, a causa dell'anestesia, l'operazione non è riuscita. Il colonnello sarà comunque confortato dall'amore di Silvia e le chiederà di sposarlo presto.

Flora dovrà gestire al meglio la furia di Donna Susana.

La sarta mostrerà alla ragazza di essere arrabbiata per non aver consigliato ad Inigo di vendere La Deliciosa a Ramon. Intanto si avvicinerà il processo di Pena, che riuscirà a tornare in libertà e a pagare Don Felipe per il suo aiuto. Leonor convincerà Inigo a far diventare Pena socio della pasticceria.

Il tergilule meccanico viene rotto da Lolita

Lolita verrà trascurata molto dal giovane Palacio per via del tergilune meccanico.

L'uomo è sempre impegnato con la sua invenzione e non rivolge alla domestica le attenzioni desiderate. Involontariamente, Lolita romperà l'invenzione del fidanzato e nasconderà il segreto per un po'. Fabiana le consiglierà di rivelare la verità al figlio di Ramon, ma riuscirà a farlo solo dopo molto tempo.

Il giovane si dimostrerà comprensivo con la ragazza e si riprenderà presto dalla notizia. Poi cercherà di ottenere un brevetto tramite i suoi bozzetti.

Fortunatamente, andrà tutto per il meglio.