L'ex fidanzata di andrea dal corso, Martina Tognon, non le ha mandate di certo a dire: rispondendo alle curiosità dei followers su Instagram, la ragazza ha commentato con parole forti la carriera in Tv che il veneto ha intrapreso un annetto fa. La modella, inoltre, ha etichettato come "programmi da cerebrolesi" tutti quelli che vanno in onda dalla prima alla sesta rete, quelli che comunemente sono ribattezzati show "trash" (spazzatura) del piccolo schermo.

La ex di Dal Corso arrabbiata su Instagram

Sono parole al veleno quelle che ha usato Martina Tognon per difendersi da chi l'accusava di incoerenza su Instagram. Dopo aver proposto il gioco "Fammi una domanda", infatti, la modella si è ritrovata a commentare un Gossip che da un paio di giorni impazza in rete: l'addio mediatico tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo.

Sotto ad una foto nella quale si vede la napoletana che piange mentre annuncia di essere stata tradita, la ex di Andrea Dal Corso ha scritto: "Dall'1 al 6, per me i canali non esistono.

C'è gente che vive la propria vita basandosi sul gossip o che litiga in Tv e fa di tutto per l'audience".

"Non so neppure chi sia questa, ma si capisce la base sulla quale poggia. Che vergogna. La gente che guarda questi programmi dovrebbe vergognarsi perché se esistono questo tipo di personaggi è perché li vuole proprio la gente", ha concluso la modella nel suo sfogo.

A chi le ha fatto presente che lei ha avuto una storia d'amore con un ragazzo che ha partecipato a ben due trasmissioni che tanto sta criticando (Uomini e donne e Temptation Island, ndr), Martina ha ribattuto: "Non mi conosci e non sai niente della mia vita personale".

"Io e Andrea ci siamo lasciati 6 mesi prima che facesse quelle caz... di programmini da cerebrolesi", ha aggiunto la Tognon su IG.

Amore e gonfie vele tra Andrea e Teresa dopo U&D

Lo sfogo di Martina Tognon è proseguito raccontando quello che sarebbe stato il parere di Dal Corso sulla Tv trash prima di diventarne protagonista: "Lui scherniva quel mondo quando stava con me, ma si vedeva la sua tendenza. Infatti...".

Insomma, la ragazza non ha fatto giri di parole per dire che Andrea avrebbe sempre commentato in modo negativo trasmissioni come Uomini e Donne o Temptation Island, le stesse che l'hanno visto in prima linea sia come corteggiatore che come tentatore.

Nell'attesa di scoprire se il veneto replicherà alle accuse della sua ex fidanzata, c'è da dire che la sua vita sentimentale non smette di regalargli gioie: da quando è riuscito a riconquistare la fiducia di Teresa Langella (in seguito al "no" che le aveva detto alla scelta), i due filano d'amore e d'accordo da mesi, tanto che sono arrivati ad annunciare che dopo l'estate andranno a convivere.