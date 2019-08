Katia Fanelli è stata una delle indiscusse protagoniste dell'ultima stagione di Temptation Island. La ragazza "fotonica" ha conquistato il pubblico con la sua solarità e simpatia, anche se l'epilogo della sua avventura televisiva non è stato dei migliori. La storia con Vittorio Collina, infatti, non ha superato la prova dell'isola delle tentazioni e lui, dopo il falò di confronto, è corso dalla single Vanessa, chiedendole di conoscersi meglio lontano dalle telecamere.

Archiviata una relazione sentimentale, Katia è comunque pronta a mettersi di nuovo alla ricerca dell'amore. Lei stessa lo ha confermato in un'intervista al settimanale "Chi", nella quale ha parlato del desiderio di mettersi in gioco a Uomini e donne, programma perfetto nel quale incontrare l'anima gemella. Alle pagine del tabloid, la giovane di Rimini ha anche confermato la convinzione che tra Vittorio e la single Vanessa non durerà.

Possibile partecipazione di Katia a Uomini e donne

Temptation Island è stato spesso il terreno ideale dal quale attingere per la scelta dei tronisti e dei corteggiatori di Uomini e Donne. L'ultimo nome forte, in tal senso, è stato quello di Teresa Langella, già ex tentatrice e poi scelta come tronista lo scorso settembre. Anche la stagione 2019-20, in partenza fra poche settimane, potrebbe chiamare in causa alcuni personaggi noti durante l'estate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

In passato si è ampiamente parlato di Ilaria Teolis, Andrea Filomena e Alessandro Zarino (ex tentatore di Jessica Battistello), ma sarà meglio non escludere a priori anche il nome di Katia Fanelli. Proprio sulle pagine del settimanale "Chi", infatti, l'ex fidanzata di Vittorio Collina ha confessato: "Non vado a caccia dell’amore, anche perché se dovesse accadere c’è un luogo magico dove vorrei incontrare un uomo, l’uomo dei sogni: Uomini e Donne".

La Fanelli ammette: 'Mi sono già candidata'

Proseguendo con la sua intervista sul tabloid "Chi", Katia Fanelli si è proposta esplicitamente a Uomini e Donne, dichiarando: "Mi sono già candidata: diciamo che nell'aria c'è già qualcosa". L'esperienza a Temptation Island, infatti, le ha fatto capire che i programmi dedicati ai sentimenti possono cambiare la vita di chi vi partecipa. Sempre sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, la giovane di Rimini ha ammesso di non avere mai incontrato Vittorio dopo la loro rottura nel falò di confronto.

Lui, infatti, ha fatto recapitare la valigia con gli effetti personali di Katia attraverso la sorella di lei. La bionda "fotonica" ha anche parlato della relazione tra il suo ex fidanzato e Vanessa, dicendosi certa che tale rapporto non durerà; a suo dire, infatti, la single è solo alla ricerca di visibilità.