Mancano solo poche settimane alle prime registrazioni della stagione 2019-20 di Uomini e donne che verranno effettuate a fine agosto (per la prima puntata su Canale 5, invece, i telespettatori dovranno attendere fino al 16 settembre). Il tempo a disposizione per conoscere i nomi dei nuovi protagonisti del Trono Classico è ormai poco e alcuni nomi cominciano a rimbalzare sempre più frequentemente nei social network.

Uno su tutti, da qualche ora non sembra più essere una supposizione particolarmente realistica ma si sta trasformando in certezza. Si tratta di un volto noto sia al pubblico di Uomini e donne che a quello di Temptation Island ovvero l'ex corteggiatore ed ex tentatore Giulio Raselli. Dato per favorito fin dal termine della scorsa stagione del Trono Classico, Giulio avrebbe ottenuto la chiamata all'ambita poltrona rossa in una fase particolarmente complicata del dating show, dove sospetti e accuse stanno mettendo in discussione la veridicità dello stesso.

Giulio Raselli sarebbe il nuovo tronista

A lanciare lo scoop è stato il seguitissimo profilo Instagram di 'Gossip Tv Official', sempre ben informato nelle questioni relative ai protagonisti di Uomini e donne. Stando a quanto riportato oggi 14 agosto, Giulio Raselli sarà il nuovo tronista del dating show. Tale notizia, non ancora confermata da fonti ufficiali, ha subito cominciato a rimbalzare tra i vari siti e social network dedicati al programma, trovando pareri abbastanza contrastanti tra i telespettatori.

In molti, infatti, avrebbero preferito un protagonista del tutto estraneo al mondo della televisione o, quanto meno, non così conosciuto come Raselli. Quest'ultimo ha partecipato alla scorsa stagione del Trono Classico, in qualità di corteggiatore di Giulia Cavaglià, che però gli ha preferito Manuel Galiano (con le ben note conseguenze). Successivamente Giulio è sbarcato in Sardegna, vestendo i panni di ragazzo single a Temptation Island dove si è avvicinato a Sabrina Martinengo, fidanzata di Nicola Tedde.

Tra i favoriti anche Antonio Moriconi e Alessio Campoli

La nomina di Giulio Raselli a tronista di Uomini e donne seguirebbe i pronostici della vigilia. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, infatti, è dato da settimane tra i grandi favoriti per l'ambita poltrona rossa insieme ad altri volti del dating show e di Temptation Island. Insieme a lui, continuano ad essere date per probabili le partecipazioni in qualità di tronisti di Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella) e Alessio Campoli (ex di Angela Nasti).

Su sponda femminile, invece, rimbalzano i nomi delle ex fidanzate di Temptation Island Ilaria Teolis e Katia Fanelli. Quest'ultima, in particolare, non ha mai negato il suo desiderio di mettersi alla prova proprio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi.