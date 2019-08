Finita la pausa prevista per la settimana di Ferragosto, la popolare soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore tornerà ad allietare i telespettatori da lunedì 19 a venerdì 23 agosto con un doppio appuntamento dalle 14.52 alle 16.46, durante i quali ci saranno nuovi emozionanti colpi di scena.

Le trame degli episodi italiani dal 51 al 60 vedranno, tra gli altri, anche Deniz al centro della narrazione, infatti il giovane fratello di Demet, dopo aver scoperto che il matrimonio di Nazli e Ferit è in realtà una farsa per riavere Bulut, decide di minacciare l'architetto.

Deniz contro Ferit

I nuovi appuntamenti della soap opera turca, che in patria è conosciuta con il titolo di Dolunay, svelano che il giovane musicista, innamorato da sempre di Nazli, non ha intenzione di reggere il gioco dell'aspirante cuoca e dell'Aslan, tanto che in un duro faccia a faccia con Ferit, Deniz manifesterà l'intenzione di testimoniare contro la coppia durante il processo per l'affidamento di Bulut.

Deniz inaugura la sua mostra, un evento mondano imperdibile, dove Ferit vuole portare Nazli per fare la loro prima uscita pubblica da marito e moglie.

Nazli, però, accusa la stanchezza di una lunga giornata lavorativa, quindi preferisce rimanere a casa. Nel frattempo Engin e Fatos giungono alla conclusione che è meglio far cessare il loro legame, continuando comunque a essere amici.

L'incidente di Deniz

Dopo il duro confronto con Ferit, a causa del matrimonio per convenienza tra quest'ultimo e Nazli, Deniz in sella alla sua motocicletta farà un incidente, che lo porterà a schiantarsi contro un camion.

Le sue condizioni appaiono subito molto gravi, così viene trasportato in ospedale. Asuman sarà tra le prime ad andare in ospedale per assicurarsi delle condizioni di salute di Deniz.

Il segreto di Nazli e Ferit sembra ormai essere a conoscenza di tutti, infatti oltre ad Asuman e Deniz, anche Engin e Fatos sono a conoscenza del fatto che il matrimonio tra l'architetto e la chef è in realtà una messinscena.

I coniugi Onder cercano di ottenere il favore di Asuman, convincendola a tradire Ferit e Nazli. La ragazza, però, sa bene da che parte schierarsi, quindi dirà tutta la verità alla sorella e al cognato, pianificando insieme a loro una trappola per Hakan e Demet.

Nel corso dei prossimi episodi di Bitter Sweet la narrazione arriverà a un punto cruciale, cioè quello in cui Demet origlia una conversazione del marito, grazie alla quale apprenderà che Hakan è l'autore dell'omicidio dei genitori di Bulut.

Demet sequestrata da Hakan

Demet sarà sconvolta per quanto appreso e avrà un brutto e acceso confronto con il marito, durante il quale l'Onder ammetterà le sue malefatte. La donna, quindi, prenderà la decisione di fuggire via da casa, allontanandosi per sempre da quell'uomo orribile, ma Hakan glielo impedirà, trattenendola con la forza e sequestrandola nella sua stessa casa.

Per la cuoca ci saranno nuovi problemi con cui confrontarsi, infatti oltre a dover far sembrare a tutti che il suo amore per Ferit va a gonfie vele, la cuoca dovrà far fronte a nuove ingenti spese per il ristorante, ma anche ad alcuni comportamenti aggressivi di Bulut, che aggredirà un suo compagno di scuola.

Demet si macchierà, a sua insaputa e senza volerlo, dell'omicidio di Tahir. Hakan, infatti, la farà sparare contro un bersaglio, ma dietro ci sarà il suo scagnozzo. Demet è ignara anche del fatto che Hakan abbia registrato la scena per poi ricattarla.