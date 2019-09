Le repliche de Il Commissario Montalbano proseguiranno lunedì 23 settembre su Rai 1 in prima serata con il secondo episodio della quarta stagione dal titolo "Gli arancini di Montalbano", trasmesso per la prima volta nel 2002. Si tratta del quarto appuntamento con il ciclo di repliche proposte dalla Rai a partire dal 9 settembre. Per rendere omaggio allo scrittore Andrea Camilleri e al regista Alberto Sironi, entrambi scomparsi quest'estate, la tv di Stato ha deciso di iniziare la stagione delle fiction con le repliche di alcuni dei 34 episodi realizzati fino ad ora.

Nell'episodio riproposto da Rai Uno il prossimo lunedì il noto commissario sarà chiamato ad indagare sul decesso inspiegabile di di due coniugi morti apparentemente in un incidente stradale.

Trama 'Gli arancini di Montalbano: il commissario indaga durante le festività di fine anno

La trama dell'episodio 'Gli arancini di Montalbano' è ambientata nelle festività di fine anno e il commissario, prima del cenone di Capodanno, si trova a dover indagare sulla morte dei signori Pagnozzi, trovati senza vita nella loro auto, dopo essere precipitati in un burrone.

Quello che potrebbe sembrare un incidente in realtà è un omicidio. Troppi elementi sono contrastanti e ci sono alcuni aspetti oscuri nella vita del commendatore Pagnozzi. Quest'ultimo è un imprenditore edile colluso con la mafia locale e ha sposato in seconde nozze l'affascinante Stefania, trovata morta con lui nell'auto. Sembra che la donna, molto più giovane del marito, abbia accettato di sposarsi per denaro.

Inoltre, il signor Pagnozzi ha un figlio illegittimo, lo sfaccendato Giacomo, un giovane che prova rabbia e odio verso il padre. Alla fine il commissario Montalbano, avvalendosi del suo acume ed esplorando gli angoli più oscuri dell'animo umano, risolverà il caso.

Il commissario Montalbano anche in replica vince negli ascolti contro Live - Non è la D'urso e Temptation Island Vip

Il commissario Montalbano continua a vincere negli ascolti: il famoso personaggio televisivo, nato dalla mente creativa di Andrea Camilleri che lo ha reso protagonista di decine di romanzi e raccolte di racconti, ha sbaragliato la concorrenza del colosso Mediaset.

La serie, anche se in replica, è riuscita a contrastare i programmi di Canale 5. Dopo aver battuto domenica 15 settembre il debutto di Live - Non è la D'urso, la serie di Rai Uno si è aggiudicata anche la prima serata di lunedì 16 battendo la seconda puntata del reality Temptation Island Vip. La replica dell'episodio 'Il senso del tatto' è stato visto da 4 milioni e 423 mila telespettatori con uno share del 20,56%.

Il secondo appuntamento con il programma condotto da Alessia Marcuzzi ha comunque tenuto testa all'avversario riuscendo a raccogliere davanti alla tv 2 milioni e 954 mila spettatori con il 17,75% di share.