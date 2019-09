Giulia De Lellis è tornata nuovamente al centro della ribalta mediatica dopo aver annunciato la pubblicazione del suo primo libro 'Le corna stanno bene su tutto', dove parla per la prima volta del tradimento perpetrato nei suoi confronti da parte di Andrea Damante, l'ex tronista che ha conosciuto a Uomini e donne e con il quale è stata fidanzata per due anni. Un libro confessione molto atteso dai fan della stessa Giulia, che finalmente possono sapere tutta la verità su quanto è successo anche se Damante non l'ha presa benissimo.

Intanto, però, in queste ore i due ex fidanzati sono stati avvistati assieme allo stesso evento e c'è chi sostiene che tra di loro vi erano degli atteggiamenti affettuosi.

I due ex fidanzati Andrea e Giulia beccati assieme allo stesso evento

Nel dettaglio, infatti, in queste ore hanno fatto il giro del web e dei social alcuni scatti che vedono protagonisti Andrea Damante e Giulia De Lellis, i quali sono stati beccati assieme allo stesso evento organizzato per festeggiare i 20 anni di Vojue Japan.

La loro presenza è stata immortalata dal portale GossipeTvOfficial e poi ulteriori dettagli su quello che sarebbe successo sono stati forniti da una tentatrice che ha partecipato ad una passata edizione di Temptation Island.

Jessica Guazzotti, infatti, ha postato una foto nella sezione stories del suo profilo ufficiale Instagram con la quale ha raccontato quello che sarebbe successo a questa serata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

La tentatrice sostiene che tra Andrea e Giulia ci siano stati degli atteggiamenti molto affettuosi e che addirittura si siano scambiati anche degli abbracci.

Una notizia che ovviamente non è passata inosservata dato che Damante, dopo aver scoperto della pubblicazione del libro della De Lellis sul tradimento, ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, ha accusato Giulia di aver ceduto al business e di aver scritto questo libro soltanto per fare soldi.

Le dure critiche e le accuse di Damante contro il libro di Giulia De Lellis

'Giulia ha buttato via la nostra storia così', ha proseguito Damante nel suo durissimo sfogo che potrebbe continuare questo sabato pomeriggio, dato che l'ex tronista sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che la scorsa settimana ha ospitato in studio la De Lellis.

Eppure dalle indiscrezioni che arrivano da questo evento, sembrerebbe che tra i 'Damellis' (così come li chiamavano i loro fans) ci siano stati diversi momenti di tenerezza, nonostante Giulia al momento sia felicemente fidanzata con un altro Andrea (Iannone, il pilota della Motogp ed ex di Belen).