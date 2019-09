La registrazione del Trono Over di Uomini e donne, che si è tenuta ieri 24 settembre, ha riservato diversi scontri in studio, con protagonisti i soliti noti. Oltre a Gemma Galgani, che già sta affrontando qualche complicazione con i cavalieri Jean Pierre e Gianfranco, anche Ida Platano ha riservato diverse sorprese, sedendosi al centro dello studio con Armando Incarnato. Già nelle precedenti puntate, lui aveva chiaramente espresso il suo interesse per la dama, rimproverando Riccardo Guarnieri per averla tenuta ancora legata a sé.

A quanto pare, qualcosa tra loro sembra essere cambiato, come confermato dall'annuncio del bacio che Armando e Ida si sono scambiati in una recente uscita di coppia. Il fatto ha scatenato l'inevitabile reazione dell'ex della dama.

Uomini e donne anticipazioni: Armando e Ida annunciano il bacio

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News segnalano che Armando si è seduto al centro dello studio davanti a Veronica e Ida.

Ha raccontato di essere uscito con la prima, andando allo zoo, anche se dopo quell'incontro non l'ha più cercata. Decisamente meglio sono andate le cose con Ida: si sono visti la sera precedente, sono andati in giro per locali fino alle 5 del mattino e si sono anche scambiati un bacio. Si è trattato del primo bacio della Platano dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri, apparso visibilmente sconvolto davanti a tale novità.

Veronica, invece, dopo avere appreso le novità del suo cavaliere, ha deciso di tornare a sedersi nel parterre, annunciando di voler chiudere la conoscenza con lui.

Riccardo Guarnieri sorpreso dalle novità su Ida

Secondo quanto reso noto dal Vicolo delle News, nelle anticipazioni di Uomini e donne, Maria De Filippi ha cercato di scoprire le ragioni della delusione di Riccardo, chiedendogli se fosse da attribuire ai sentimenti per Ida o al senso di possesso che ancora prova per lei.

L'uomo, però, non è riuscito a giustificare le ragioni della sua reazione e successivamente ha rifiutato una dama giunta per conoscerlo, spiegando che non era il momento giusto per avviare una frequentazione. Anche Armando ha rifiutato una signora, precisando di voler proseguire con le sole Ida e Veronica (anche se quest'ultima lo ha subito respinto). Sul finire della registrazione, Riccardo ha ballato con Valentina F. e ha precisato di avere in programma un'uscita con lei dopo la registrazione.

Inevitabile la reazione della Platano a tali parole: dopo avere espresso l'amarezza per il bacio di lei con Armando, Guarnieri si è subito consolato con un'altra? Sulla questione è intervenuto anche Incarnato, secondo il quale il rivale si è comportato in questo modo solo per ripicca.