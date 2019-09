Ci sarà la seconda stagione di Marianne su Netflix? La nuova serie a tinte decisamente horror è stata lanciata sulla piattaforma venerdì 13 settembre 2019. Tra atmosfere cupe e scene terrificanti, Emma e i ritrovati amici della sua adolescenza hanno cercato di fermare la strega Marianne. La conclusione dell'ottava puntata, coincidente con l'ultimo capitolo del libro scritto da Emma, ha lasciato aperto il finale. Emma ha scoperto di essere incinta, ma di chi? (o di cosa). Già, perché Seby, prima di salutarla, ha negato di aver passato la notte con lei.

Netflix: Marianne si chiude con la gravidanza di Emma

L'ottava ed ultima puntata di Marianne su Netflix lascia un finale aperto. Dopo aver sconfitto la strega malvagia, anche a costo di aver perso vite umane, Emma è pronta a tornare a casa con Cecile. Prima di lasciare il paesino però, è d'obbligo un ultimo saluto a Seby, il ragazzo con il quale ha passato una notte d'amore. Peccato che Seby neghi di essersi intrufolato nella sua camera e di essere stato con lei.

Incredula, la scrittrice riparte ma è costretta a fermarsi più volte per una forte nausea. Cecile sembra sapere qualcosa. Non parla, ma è a conoscenza della città dei demoni. E sa che Emma è incinta. Ecco perché va in farmacia a comprarle un test di gravidanza, sicura che il test sarà positivo. Avrà ragione.

Marianne 2 su Netflix forse ad ottobre 2020

Chi ha già terminato di guardare la serie si chiede se ci sarà una seconda stagione di Marianne su Netflix.

Emma è incinta ma se Seby non ha passato la notte con lei, come è possibile? Marianne potrebbe dunque vivere in lei dopo essersi impossessata del ragazzo prima di essere uccisa. Al momento, non ci sono notizie ufficiali in merito ad un seguito della fortunatissima serie horror. Tuttavia, come già successo per altre serie Netflix di produzione francese, potrebbe esserci una seconda stagione, dal momento che Marianne non è stata cancellata dalla piattaforma.

Operazione Cuore, produzione Netflix Original per Francia, avrà il suo sequel l'11 ottobre 2019, dopo l'esordio del dicembre scorso. Altro che caffè, altra serie francese, arriverà con una seconda stagione mentre Osmosis è ancora in forse. Si annoverano poi altri titoli di successo tra cui Vampires, Mortel e Criminal France. Dunque, Netflix si sta aprendo sempre di più al fronte francese, visto il successo delle serie proposte sulla piattaforma, nessuna delle quali è stata cancellata.

Dato il finale aperto con una Emma incinta e spaventata e il favore del pubblico, non si esclude affatto che arrivi Marianne 2 su Netflix. Se la seconda stagione della serie dovesse essere annunciata ufficialmente, è probabile che arrivi sulla piattaforma nell'autunno del 2020.