Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 25 settembre, si riprenderà con il discorso lasciato in sospeso ieri, ovvero il "triangolo" tra Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Valentina F..

Uomini e Donne, anticipazioni: Valentina F. è uscita con Armando

Facendo un breve riassunto della puntata di ieri, Valentina F. ha iniziato la conoscenza con Riccardo e Armando.

Se le cose con il primo non sono andate benissimo (la dama ha ritenuto che il cavaliere, negli atteggiamenti, fosse "assente"), con Incarnato, invece, la situazione si stava evolvendo al meglio, fino a quando la dama ha scoperto che il cavaliere sta uscendo anche con un'altra donna: Debora.

Anche a Riccardo ha dato fastidio il fatto che Valentina F. stia uscendo con Armando. Quest'ultimo, invece, pensava che alla dama non piacesse il cavaliere tarantino.

Intanto, sempre nella puntata di oggi, ci sarà un Riccardo turbato alla vista di una Ida Platano con gli occhi pieni di lacrime. La donna dice di sentirsi "scomoda" quando vede il suo ex coinvolto in situazioni con altre donne e dichiara che tra loro non potrebbe mai nascere un'amicizia.

Questo e altro ancora nell'appuntamento odierno di Uomini e Donne, a partire dalle 14:45 su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Play.