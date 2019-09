La programmazione di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è ufficialmente giunta al termine nella giornata di ieri 13 settembre, segnando l'atteso lieto fine per Nazli e Ferit. La coppia ha coronato il suo sogno d'amore con l'annuncio del bebè in arrivo e lo stesso hanno fatto i loro più cari amici, alle prese con i migliori programmi per il futuro. La seconda stagione della soap turca sicuramente non ci sarà: essa non è mai stata prodotta, confermando come il cerchio dei protagonisti si sia chiuso con l'annuncio della gravidanza e senza ulteriori problemi.

Con un po' di dispiacere, il pubblico di Canale 5 ha così detto addio alla storia d'amore che li ha appassionati per mesi, ben sapendo che non potrà esserci un seguito nel corso della prossima estate. La speranza è però quella di ritrovare in futuro un nuovo prodotto turco, con qualcuno degli attori che sono riusciti a farsi apprezzare con Bitter Sweet. E i presupposti sembrano esserci, proprio come accaduto in passato dopo la fine di Cherry Season.

Can Yaman potrebbe tornare con una nuova soap

Archiviata la serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la speranza del pubblico di Canale 5 è di ritrovare la prossima estate gli interpreti di Nazli e Ferit in qualche nuova serie. Un'ipotesi da non sottovalutare, considerando gli ottimi ascolti della soap turca per tutta la sua durata. Il nome del sostituto perfetto rimbalza già nei social network ed è quello della soap Erkenci Kus, con Can Yaman.

Si tratta di un'altra storia d'amore che racconta le vicende dell'erede di un'agenzia pubblicitaria con la passione per la fotografia. Nella sua strada Can Divit, questo è il nome del protagonista, incontrerà Sanem Aydin, interpretata dall'attrice Demet Ozdemir (si vocifera sia la nuova fiamma di Yaman). La soap è suddivisa in 51 puntate da due ore ciascuna e potrebbe andare in onda per due stagioni, come accaduto in passato per Cherry Season.

Oltre a Erkenci Kus, l'interprete di Ferit è stato protagonista anche della soap Inadina Ask, una produzione più breve su cui Canale 5 potrebbe decidere di puntare.

La serie con Özge Gürel e Serkan Çayoğlu

Tra le opzioni relative ad un'altra serie turca per la prossima estate ci sarebbe anche 'Borü', con protagonisti niente meno che Özge Gürel e Serkan Çayoğlu. I due ex volti noti di Cherry Season, che fanno coppia fissa anche nella vita, si sono dilettati in una serie d'azione, a sfondo militare.

Tra le varie ipotesi, questa appare più improbabile, considerando che Canale 5 preferisce dedicare all'amore i pomeriggi estivi. Al momento, comunque, non è arrivata nessuna conferma dai palinsesti del Biscione, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso. Nel frattempo, però, potrebbe arrivare l'ospitata di Can Yaman in alcuni programmi di Canale 5 quali Verissimo e C'è posta per te.