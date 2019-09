Questa che va dal 9 al 13 settembre sar l'ultima settimana in cui su Canale 5 andr in onda la soap opera Bitter Sweet, poi lascer il posto al consueto appuntamento con Uomini e Donne. Gli eventi che si verificheranno nel corso di questi giorni saranno, dunque, particolarmente intriganti.

Numerose sono le situazioni in sospeso nella soap. Di priorit assoluta sar, infatti, il cercare di far venire alla luce tutte le malefatte di Hakan in modo che venga arrestato e la smetta di tormentare le persone che lo circondano.

Soprattutto Nazli sar stremata dagli attacchi dell'uomo. Quest'ultimo, infatti, incomincer a minacciare la donna dicendole di mandare in galera sua sorella Asuman se non divorzier da Ferit.

Questa situazione, ovviamente, mander notevolmente in confusione la giovane ragazza, ma non solo. Soprattutto Asuman, infatti, incomincer a sentirsi particolarmente in colpa al punto da spingersi a compierte un gesto estremo. Fortunatamente per lei, per, anche in questa circostanza ci penser Deniz a salvarla.

Anticipazioni Bitter Sweet luned 9 settembre: Leman attacca Nazli

Le anticipazioni della prima puntata dell'ultima settimana di Bitter Sweet, quella di oggi luned 9 settembre, rivelano che la vita sentimentale tra Ferit e Nazli proceder a gonfie vele. I due ragazzi, infatti, dopo la piccola fuga d'amore, si troveranno particolarmente uniti. La loro serenit, per, sar leggermente messa in discussione dalla madre dell'imprenditore.

Leman, infatti, una volta giunta in citt, si insediata a casa di Nazli.

La donna ha come obiettivo quello di conoscere pi a fondo sua nuora. Nel corso della puntata di luned, per, vedremo che la signora incomincer a palesare, in modo sempre pi esplicito, la sua disapprovazione nei confronti della giovane cuoca.

La minaccia di Hakan pone in pericolo Asuman

Tutto questo contriuir a generare un bel po' di tensioni in casa.

Nel frattempo, Hakan decider di servirsi dell'aiuto di Pelin e continuer a tramare la sua vendetta contro Ferit. L'uomo capir che l'unico modo per distruggerlo quello di allontanarlo da sua moglie. Proprio per tale ragione minaccer la Pinar.

Hakan, quindi, incomincer a tormentare la giovane cuoca con un ricatto: le dir che, se non divorzier da suo marito, far finire sua sorella Asuman in galera.

Quest'ultima, una volta appresa la situazione, si sentir profondamente in colpa per aver posto Nazli in grossi guai. Proprio per tale ragione, colma di disperazione e dolore, la ragazza salir sul ciglio di un palazzo decisa a togliersi la vita. Per sua fortuna, per, arriver Deniz il quale, ancora una volta, la salver.