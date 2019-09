Katia Fanelli nelle ore notturne tornata a parlare dell'ex fidanzato. A quanto pare, la "fotonica" romagnola prova ancora dei forti sentimenti verso Vittorio Collina. Entrambi si sono fatti conoscere al pubblico televisivo per la loro partecipazione a Temptation Island. Nelle battute conclusive del programma, la giovane riminese sarebbe stata disposta a confermare la sua storia d'amore, ma il compagno ha preferito sancire la rottura per iniziare una frequentazione con la single Vanessa Cinelli.

Nonostante il docu-reality di Canale 5 sia terminato da pi di un mese, Katia sta dimostrando di non riuscire affatto a dimenticare l'ex compagno.

Difatti proprio nelle ultime ore, ricorrendo ad Instagram Stories, ha lanciato un nuovo messaggio per Vittorio: S, mi manca. So che sta bene, questo l'importante". Ma la "fotonica" non si fermata qui, rivolgendo altri pensieri profondi all'ex fidanzato: "Lui la persona pi importante per me ed nel mio cuore, per sempre".

Queste affermazioni sono state interpretate dai fan come una vera e propria dichiarazione d'amore.

Quasi sicuramente Collina legger quanto ha scritto l'ex fidanzata sul suo conto. Al contrario di lei, per, il 31enne sembra essersi ormai lasciato alle spalle la sua storia con Katia. Infatti, da quando ha iniziato a frequentare Vanessa, non fa altro che mostrarsi felice con lei sui social network.

Dunque, sembra proprio che Katia Fanelli abbia capito troppo tardi che Vittorio era l'uomo giusto per lei.

Dopo aver parlato di Collina, l'ex concorrente di Temptation Island ha fatto sapere qualcosa in pi sulla sua famiglia, affermando di avere due sorelle e anche un fratello gemello, Diego.

U&D: duro confronto tra Katia e Vittorio

Katia Fanelli e Vittorio Collina qualche giorno fa si sono rivisti durante le registrazioni di Uomini e Donne. Gli ex fidanzati in quest'occasione hanno avuto modo di confrontarsi e di provare a chiarirsi.

Stando alle anticipazioni, sembra che la ragazza non sia riuscita a nascondere una certa emozione e frustrazione nel ritrovarsi faccia a faccia con l'ex partner.

Entrambi si sarebbero anche confrontati duramente, con la Fanelli che avrebbe accusato Collina di non averla mai amata fino in fondo se a poche settimane dalla conclusione della loro relazione ha cominciato a vedersi con un'altra. Vittorio avrebbe respinto al mittente tutte le accuse, difeso anche da Vanessa Cinelli.

La 25enne romagnola, invece, avrebbe contato sull'appoggio degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Intanto, a proposito di Uomini e Donne, Katia Fanelli non ha mai nascosto che le piacerebbe diventare un giorno tronista. La giovane ha anche rivelato di aver sostenuto i provini, ma almeno per quest'inizio di stagione non stata scelta dalla redazione che ha preferito puntare su Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche.

Tuttavia non si pu escludere a priori che, qualora la commessa romagnola dovesse continuare ad essere single, Maria De Filippi non decida di realizzare il suo sogno, permettendole di approdare sul trono per cercare l'anima gemella.