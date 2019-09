Tornano le anticipazioni della soap rivelazione dell'estate 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e che riguarderanno in particolare, le ultime puntate della stagione, in onda la prossima settimana su canale 5 a partire dalle 14;45 circa. Molti gli intrighi e i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan e che vedranno Asuman sul punto di commettere un gesto estremo, fortunatamente salvata appena in tempo da Deniz.

Sarà dopo tale accadimento, che Nazli sceglierà di sottostare al ricatto di Hakan, preparandosi a lasciare il marito Ferit. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le anticipazioni.

Bitter Sweet, anticipazioni: Nazli ricattata da Hakan

Gli spoiler sul finale di stagione di Bitter Sweet rivelano che, nella soap turca, si vivranno momenti particolarmente drammatici, legati al tentato suicidio di Asuman.

Il tutto nascerà da un vile ricatto orchestrato da Hakan, il quale verrà in possesso di un video in cui la sorella di Nazli, sparerà contro Muzaffer. L'Onder, utilizzerà quindi il filmato, per ricattare Nazli, dicendole che, se non divorzierà da Ferit, Asuman sarà denunciata alla polizia. La giovane chef che, come sappiamo, ha ritrovato l'armonia con il marito dopo la notte di passione in campagna, si ritroverà ad un bivio.

Con l'aiuto di Fatos, chiederà un consiglio legale, ma l'avvocato non le sarà di molto conforto, dichiarando che la sorella in ogni caso, rischia almeno cinque anni di carcere. Nazli sembrerà quindi non avere vie d'uscita, costretta a sottostare al ricatto del perfido Onder, pur di salvare la sorella minore.

Spoiler ultime puntate: Deniz salva Asuman dal tentato suicidio

Mentre la chef sarà combattuta sul da farsi, nel corso dei prossimi episodi vedremo che Asuman si sentirà in colpa per aver messo di nuovo nei guai la sorella.

La giovane, in preda alla disperazione, vagherà per la città sino a giungere presso un cantiere edile. Qui, salirà sino all'ultimo piano di un palazzo in costruzione, decisa a togliersi la vita. Nel frattempo giungerà Deniz che, allarmato da una precedente telefonata con l'amica, si era messo sulle sue tracce. Il musicista avvertirà anche Fatos e Nazli, che si precipiteranno al cantiere. Sarà grazie a Deniz che Asuman verrà salvata anche se, il tentato suicidio della sorella, spingerà Nazli a scegliere di sottostare al ricatto di Hakan. La Pinar lascerà dunque il marito Ferit?

Molti i colpi di scena e gli eventi drammatici che terranno con il fiato sospeso i fan di Bitter Sweet nel corso dell'ultima settimana di programmazione della Serie TV turca che, ricordiamo, avra il suo gran finale nella giornata del prossimo 13 settembre.