Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi sono state inseparabili per oltre un anno: l'incontro ad Amici e la collaborazione per il primo disco dell'ex allieva hanno legato indissolubilmente le due artiste. Da quando l'interprete di "Margarita" ha deciso di camminare con le sue gambe, il rapporto con la Brown si è un po' raffreddato ma oggi, intervistata da Mara Venier a Domenica In, la ragazza ha speso parole d'affetto e sostegno per la collega, che in questi giorni ha fatto sapere di doversi fermare per risolvere un importante problema di salute.

Mara Venier commossa per Emma su Rai Uno

Ai tanti personaggi famosi che in questi giorni si sono esposti per fare il tifo per Emma Marrone in questa battaglia contro la malattia che sta per intraprendere, in queste ore se ne sono aggiunte due che la pugliese conosce molto bene. Durante la puntata di Domenica In del 22 settembre la padrona di casa Mara Venier ha rivolto un dolce pensiero all'artista che ha intervistato parecchie volte.

Approfittando della presenza in studio di Elodie Di Patrizi (ex allieva della cantante ad Amici), la presentatrice veneta ha mandato in onda un vecchio filmato nel quale la Brown parlava del male che ha dovuto sconfiggere per ben due volte negli ultimi 10 anni. L'interprete di "Margarita" si è accodata alla padrona di casa ed ha detto con gli occhi lucidi: "Emma è una donna molto forte. Mi ha insegnato e dato tanto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Amici Di Maria Emma Marrone

Sono certa che affronterà tutto con forza".

Quando il video che la Rai ha preparato per omaggiare la salentina si è concluso, la giovane cantante ha aggiunto: "Le voglio bene e spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio in questi giorni". Sia Mara che Elodie sono apparse visibilmente commosse quando hanno parlato della pausa che la Marrone è stata costretta a prendersi dopo aver scoperto di avere un problema di salute da risolvere il prima possibile.

Affetto e solidarietà per Emma

Le belle parole che la Venier e la Di Patrizi hanno speso per Emma Marrone sono soltanto le ultime in ordine di tempo che sono arrivate da parte di chi vuole bene all'artista. Una delle prime ad esporsi per manifestare affetto e vicinanza nei confronti della cantante è stata proprio Maria De Filippi: la conduttrice ha scritto una lettera alla ragazza che vinse Amici esattamente 10 anni fa, nella quale l'ha esortata a non mollare e ad appoggiarsi a lei in qualsiasi momento ne avrà bisogno.

Anche i colleghi Paola Turci, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Tommaso Paradiso, Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso hanno usato i social network per far sapere alla Brown che sono con lei in questa ennesima battaglia contro la malattia.

L'ex fidanzato Marco Bocci e Laura Chiatti, inoltre, hanno avuto dei bellissimi pensieri per la ragazza che i loro figli chiamano "zia". Uno dei pochi ad non aver fatto pubblicamente l'in bocca al lupo ad Emma è stato l'ex Stefano De Martino, che sul web ha ricevuto parecchie critiche per questa sua mancanza.